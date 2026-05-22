На Рівненщині Володимир Зеленський зустрівся з пораненими захисниками та відзначив їх державними нагородами

В одному з медичних закладів Рівненщини Президент України Володимир Зеленський зустрівся з воїнами, які лікуються та проходять реабілітацію після поранень.

Глава держави поспілкувався з захисниками, які боронили Україну на різних напрямках. Серед них – воїни, що захищали Україну на Харківщині, Херсонщині, Дніпровщині, Донеччині та брали участь у Курській операції. Вони відзначилися під час штурмів ворожих позицій на Запорізькому напрямку та стримування окупантів на Куп’янському напрямку. У боях захисники зазнали множинних осколкових поранень та важких травм опорно-рухового апарату.

«Дуже вдячні вам за вашу службу та захист нашої країни. Бажаю вам якнайшвидшого одужання та відновлення», – сказав Володимир Зеленський.

Президент відзначив воїнів орденами Богдана Хмельницького ІІІ ступеня й «За мужність» ІІ та ІІІ ступенів.

Главі держави доповіли про новий лікувально-реабілітаційний корпус, будівництво якого закінчили у грудні 2025 року. Можливості нового корпусу дозволяють розширити спектр медичної допомоги для захисників і захисниць.

У ньому передбачено сучасне укриття для 450 людей, додаткові ліжко-місця у стаціонарному відділенні, приймальне відділення на 150 місць, п’ять реабілітаційних залів, три великих сучасних операційних зали та вертолітний майданчик, що дає можливість екстреного транспортування поранених.

«Вважаю, що це приклад. Дякую нашим лікарям, реаніматологам. Бачу, що дійсно задоволені наші бійці, які отримали важкі травми, і мають доступ до такої реабілітації», – резюмував Володимир Зеленський.