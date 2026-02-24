Президент провів розмову з новим Прем’єр-міністром Нідерландів

Президент України Володимир Зеленський провів першу телефонну розмову з новим Прем’єр-міністром Нідерландів Робом Єттеном.

Глава держави привітав Роба Єттена зі вступом на посаду й побажав йому успіхів і сильних кроків.

Володимир Зеленський подякував Нідерландам і нідерландському народові за сильну підтримку України від початку повномасштабного російського вторгнення.

Лідери обговорили найбільш актуальні потреби України: ракети для систем ППО й енергетичне обладнання. Президент подякував за те, що Україна, як завжди, може розраховувати на підтримку з боку Нідерландів і допомогу в захисті життів.

Також Володимир Зеленський і Роб Єттен обговорили перемовини про досягнення достойного миру та важливість гарантій безпеки.

«Ціную принципову підтримку наших позицій і готовність в усьому допомагати», – зазначив Глава держави.

Лідери домовилися про зустріч найближчим часом і роботу над проєктами, які можуть посилити обидві країни. Президент подякував Премʼєр-міністру за увагу до України з першого дня на посаді.