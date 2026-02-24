Президент:

вВідео
Звернення Президента України в четверті роковини початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну
Звернення Президента України в четверті роковини початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну

24 лютого 2026 року - 08:00

ностанні новини

Спільна заява лідерів України та країн Північної Європи та Балтії (NB8) з нагоди чотирьох років агресивної війни Росії проти України

24 лютого 2026 року - 22:10

Підтримка справедливого й тривалого миру: у Києві відбувся саміт Україна – країни Північної Європи та Балтії

24 лютого 2026 року - 21:57

Перша леді України та міністерка закордонних справ Великої Британії обговорили зусилля для возз’єднання українських родин, які розлучила Росія

24 лютого 2026 року - 19:50

Президент України та Прем’єр-міністр Хорватії обговорили підтримку українців і співпрацю в енергетиці

24 лютого 2026 року - 19:39

фФотогалерея
Участь Президента у саміті Україна – країни Північної Європи та Балтії
Участь Президента у саміті Україна – країни Північної Європи та Балтії

24 лютого 2026 року - 21:55

Президент провів розмову з новим Прем’єр-міністром Нідерландів

23 лютого 2026 року - 21:42

Президент провів розмову з новим Прем’єр-міністром Нідерландів

Президент України Володимир Зеленський провів першу телефонну розмову з новим Прем’єр-міністром Нідерландів Робом Єттеном.

Глава держави привітав Роба Єттена зі вступом на посаду й побажав йому успіхів і сильних кроків.

Володимир Зеленський подякував Нідерландам і нідерландському народові за сильну підтримку України від початку повномасштабного російського вторгнення.

Лідери обговорили найбільш актуальні потреби України: ракети для систем ППО й енергетичне обладнання. Президент подякував за те, що Україна, як завжди, може розраховувати на підтримку з боку Нідерландів і допомогу в захисті життів.

Також Володимир Зеленський і Роб Єттен обговорили перемовини про досягнення достойного миру та важливість гарантій безпеки.

«Ціную принципову підтримку наших позицій і готовність в усьому допомагати», – зазначив Глава держави.

Лідери домовилися про зустріч найближчим часом і роботу над проєктами, які можуть посилити обидві країни. Президент подякував Премʼєр-міністру за увагу до України з першого дня на посаді.

