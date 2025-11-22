Президент провів розмову з Прем’єр-міністром Великої Британії

Президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову з Прем’єр-міністром Великої Британії Кіром Стармером.

Лідери обговорили нюанси дипломатичної роботи в плануванні мирного процесу та домовилися й надалі координуватися.

Глава держави подякував усьому британському суспільству за підтримку.

Завтра у Швейцарії працюватимуть радники – представники України, Сполучених Штатів Америки та формату E3, а саме: Британії, Франції та Німеччини. Абсолютна більшість лідерів Європи готові допомагати й долучитись. Зараз тривають консультації на різних рівнях, і активність кожного, хто прагне справжнього й тривалого миру, має значення.