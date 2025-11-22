Президент:

Наші представники знають, як захищати українські національні інтереси й що саме потрібно, щоб Росія не здійснила третє вторгнення – звернення Президента
22 листопада 2025 року - 15:12

Президент провів розмову з Прем’єр-міністром Великої Британії

22 листопада 2025 року - 20:04

Володимир Зеленський і Дональд Туск обговорили актуальну дипломатичну ситуацію

22 листопада 2025 року - 15:55

Президент провів розмову з лідерами країн Північної Європи та Балтії

22 листопада 2025 року - 15:49

Володимир Зеленський і Дік Схооф обговорили дипломатичну ситуацію та можливості, які з’явилися зараз

22 листопада 2025 року - 15:19

Президент і перша леді вшанували пам’ять жертв Голодомору 1932–1933 років та жертв масових штучних голодів 1921–1922 й 1946–1947 років
22 листопада 2025 року - 13:33

Президент провів розмову з Прем’єр-міністром Великої Британії

22 листопада 2025 року - 20:04

Президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову з Прем’єр-міністром Великої Британії Кіром Стармером.

Лідери обговорили нюанси дипломатичної роботи в плануванні мирного процесу та домовилися й надалі координуватися.

Глава держави подякував усьому британському суспільству за підтримку.

Завтра у Швейцарії працюватимуть радники – представники України, Сполучених Штатів Америки та формату E3, а саме: Британії, Франції та Німеччини. Абсолютна більшість лідерів Європи готові допомагати й долучитись. Зараз тривають консультації на різних рівнях, і активність кожного, хто прагне справжнього й тривалого миру, має значення.

