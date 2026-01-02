Президент провів телефонну розмову з Премʼєр-міністром Великої Британії

Президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову з Премʼєр-міністром Великої Британії Кіром Стармером.

Лідери говорили про подальші дії в дипломатії та спільне досягнення більшої справедливості, зважаючи на все, що принесла Росія війною.

Володимир Зеленський і Кір Стармер обговорили деталі підготовки зустрічі на рівні лідерів, що відбудеться незабаром. Також дуже продуктивно працюють радники з питань національної безпеки.

«Сьогодні активний день, і 18 учасників з Європи беруть участь у спільній роботі. Координуємось також з американською стороною», – зазначив Президент.

Під час розмови окремо йшлося про необхідність справедливого рішення щодо заморожених коштів від продажу футбольного клубу «Челсі».

«Це два з половиною мільярди фунтів, які можуть і мусять значно допомогти захисту життів та відбудові в Україні після всіх російських ударів», – наголосив Глава держави.

Володимир Зеленський подякував Кіру Стармеру за лідерство та Великій Британії за те, що такими справедливими рішеннями можуть бути зміцнені українська стійкість і спільне з партнерами прагнення до миру.