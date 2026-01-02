Президент:

Офіс:

Президент:

Офіс:

Головна

Президент України

вВідео
Сьогодні ми почали суттєве перезавантаження – зміни внутрішні, щоб Україна була більш стійкою – звернення Президента
Сьогодні ми почали суттєве перезавантаження – зміни внутрішні, щоб Україна була більш стійкою – звернення Президента

2 січня 2026 року - 21:52

Переглянути всі відео
ностанні новини

Президент провів телефонну розмову з Премʼєр-міністром Великої Британії

3 січня 2026 року - 14:08

Сьогодні ми почали суттєве перезавантаження – зміни внутрішні, щоб Україна була більш стійкою – звернення Президента

2 січня 2026 року - 21:49

Дуже стараємось у новому році відновити обміни – звернення Президента

1 січня 2026 року - 18:55

Президент України провів першу в цьому році телефонну розмову з Президентом Кіпру, що головуватиме в Раді Євросоюзу в першому півріччі

1 січня 2026 року - 18:52

Перейти до всіх новин
фФотогалерея
Президент вручив 20 сертифікатів на отримання квартир Героям України та рідним загиблих Героїв
Президент вручив 20 сертифікатів на отримання квартир Героям України та рідним загиблих Героїв

30 грудня 2025 року - 11:00

Перейти до всіх галерей

Президент провів телефонну розмову з Премʼєр-міністром Великої Британії

3 січня 2026 року - 14:08

Президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову з Премʼєр-міністром Великої Британії Кіром Стармером.

Лідери говорили про подальші дії в дипломатії та спільне досягнення більшої справедливості, зважаючи на все, що принесла Росія війною.

Володимир Зеленський і Кір Стармер обговорили деталі підготовки зустрічі на рівні лідерів, що відбудеться незабаром. Також дуже продуктивно працюють радники з питань національної безпеки.

«Сьогодні активний день, і 18 учасників з Європи беруть участь у спільній роботі. Координуємось також з американською стороною», – зазначив Президент.

Під час розмови окремо йшлося про необхідність справедливого рішення щодо заморожених коштів від продажу футбольного клубу «Челсі».

«Це два з половиною мільярди фунтів, які можуть і мусять значно допомогти захисту життів та відбудові в Україні після всіх російських ударів», – наголосив Глава держави.

Володимир Зеленський подякував Кіру Стармеру за лідерство та Великій Британії за те, що такими справедливими рішеннями можуть бути зміцнені українська стійкість і спільне  з партнерами прагнення до миру.

Версія для друку