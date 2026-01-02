Президент:

Сьогодні ми почали суттєве перезавантаження – зміни внутрішні, щоб Україна була більш стійкою – звернення Президента
Сьогодні ми почали суттєве перезавантаження – зміни внутрішні, щоб Україна була більш стійкою – звернення Президента

2 січня 2026 року - 21:52

2 січня 2026 року - 21:52

останні новини

Україна запровадила санкції проти осіб та компаній, які виробляють і постачають засоби зв’язку, РЕБ та мікроелектроніку для російського ВПК

4 січня 2026 року - 11:00

У Києві Президент провів зустріч із радниками з питань національної безпеки держав – членів Коаліції охочих

3 січня 2026 року - 19:44

Президент провів телефонну розмову з Премʼєр-міністром Великої Британії

3 січня 2026 року - 14:08

Сьогодні ми почали суттєве перезавантаження – зміни внутрішні, щоб Україна була більш стійкою – звернення Президента

2 січня 2026 року - 21:49

Президент вручив 20 сертифікатів на отримання квартир Героям України та рідним загиблих Героїв
Президент вручив 20 сертифікатів на отримання квартир Героям України та рідним загиблих Героїв

30 грудня 2025 року - 11:00

30 грудня 2025 року - 11:00

Україна запровадила санкції проти осіб та компаній, які виробляють і постачають засоби зв’язку, РЕБ та мікроелектроніку для російського ВПК

4 січня 2026 року - 11:00

Президент України Володимир Зеленський підписав указ, яким ввів у дію рішення Ради національної безпеки і оборони щодо застосування санкцій проти 95 фізичних і 70 юридичних осіб, більшість із яких – громадяни та резиденти РФ.

Це особи й компанії, пов’язані з обслуговуванням державного оборонного замовлення Росії та діяльністю її оборонно-промислового комплексу.

Серед них – підприємства та їх керівники, які виробляють і постачають продукцію у сферах зв’язку, радіоелектронної боротьби й мікроелектроніки для російського ВПК та силових структур.

Санкції запроваджені проти промислових підприємств хімічної, видобувної, металургійної галузі та паливно-енергетичного комплексу РФ.

Запроваджені обмеження мають ускладнити обслуговування російського ВПК та обмежити його спроможності у виробництві озброєння й військової техніки, що використовуються у війні проти України.

Наша країна продовжить роботу з партнерами над синхронізацією українських санкцій у юрисдикціях країн-партнерів. Деякі з позицій будуть враховані у 20-му пакеті санкцій Євросоюзу, підготовка якого триває.

Пов'язані документи

УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ №8/2026

Про рішення Ради національної безпеки і оборони України "Про застосування персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій)"
