Президент подякував Національній поліції за проведення однієї з найбільших операцій проти злочинності, нацгвардійцям – за захист України та поліцейським – за допомогу в порятунку людей після російських обстрілів

Президент України Володимир Зеленський відзначив працівників Національної поліції України, які брали участь у проведенні однієї з найбільших операцій проти злочинності, нацгвардійців, що захищають Україну на фронті, та поліцейських, які допомагають у порятунку людей після російських обстрілів. Про це Глава держави повідомив у вечірньому зверненні.

Володимир Зеленський зазначив, що міністр внутрішніх справ Ігор Клименко доповів про одну з найбільших операцій проти злочинності. Поліція провела понад 500 обшуків, майже сотню осіб затримали, ліквідували 34 нарколабораторії, сім десятків складів.

«Сильна операція, і я вдячний Національній поліції України, я вдячний усім нашим інституціям і службам, які допомагали: Служба безпеки України, прокуратурі дякую та іншим державним органам – і нашим закордонним партнерам, які були залучені», – сказав Президент.

Також Глава держави подякував нацгвардійцям, які разом з усіма українськими воїнами захищають Україну та її незалежність.

«Воїни Центру спецпризначення «Омега» Національної гвардії України, дякую вам, дякую за хоробрість, за злагоджені дії. Хлопці виконують завдання на ключових напрямках фронту, зокрема й на Покровському, і це не лише оборонні, але й активні ударно-пошукові дії», – наголосив Володимир Зеленський.

Окремо Президент відзначив поліцейських, які під час масованих ракетних і дронових атак рятували та евакуйовували людей з охоплених вогнем будинків, деблокували постраждалих з-під завалів, надавали домедичну й психологічну допомогу.

«Поліцейські, які в різних наших громадах, у різних містах після російських ударів першими прибувають на місце та разом із рятувальниками захищають життя, допомагають людям і проявили себе найбільше саме цими днями, цими тижнями», – зазначив Глава держави.

Президент відзначив працівників поліції в Києві: старшого дільничного офіцера поліції сектору превенції Валерія Катюху, поліцейського конвойної служби відділу превенції Петра Логвинюка, старших психологів Владислава Куцевола, Ольгу Ткаченко та Катерину Зубакову.

Володимир Зеленський подякував і поліцейським Харкова: інспекторам взводу № 1 роти тактико-оперативного реагування Денису Даниленку та Пилипу Сироватці, заступнику командира роти тактико-оперативного реагування Сергію Туманову; Чернігова – поліцейським офіцерам громади Роману Овчаренку та Володимиру Ананку; Конотопа – поліцейському ізолятора тимчасового тримання Олегу Обраменку.

Глава держави також відзначив працівників поліції Запоріжжя – інспектора Євгенія Рогулю і т. в. о. командира роти Ірину Кір’янову, поліцейського батальйону Управління поліції охорони Олександра Куща та психолога Юлію Наумецьку; Дніпра – заступника командира батальйону Михайла Горобцова та інспектора Владислава Федаша; Кривого Рогу – психолога районного управління поліції Вікторію Демиденко.

Володимир Зеленський подякував поліцейським із Краматорська – командиру взводу батальйону патрульної поліції в містах Краматорськ та Слов'янськ Максиму Панченку та поліцейському Денису Приймаку; Миколаївської області – психологу Аліні Шепель; Одеси – інспекторам взводу Марині Бондаренко та Миколі Жураковському, старшому психологу Анастасії Яцишиній.

Усі вони брали участь у ліквідації наслідків російських обстрілів і надавали допомогу постраждалим.

«Дякую вам, дякую всім вашим колегам! Я дякую кожному, хто в Україні, хто з Україною, захищає нашу державу, наші позиції, захищає наших людей», – наголосив Президент.