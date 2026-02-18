Олена Зеленська розповіла про наслідки війни для українських дітей представникам Європейського економічного та соціального комітету під час спеціальних дебатів

Перша леді України Олена Зеленська взяла онлайн-участь у спеціальних дебатах Європейського економічного та соціального комітету й розповіла про те, що доводиться переживати українським дітям через російську агресію.

«Чотири роки боротьби за життя. Чотири роки – багато й для дорослої людини. А для мільйонів українських дітей це майже ціле дитинство. Найгірше, що вже для 684 наших дітей це обірване дитинство. Вони загинули. Понад 2 тисячі дітей за ці роки поранені. При цьому навіть дитячі лікарні сьогодні не є безпечним місцем, бо Росія використовує їх як ціль, пошкодивши в нас уже понад 800 медзакладів», – сказала Олена Зеленська у відеозверненні.

Перша леді зазначила, що в іще складнішій ситуації діти, яких викрала Росія. Частину з них вдалося повернути додому завдяки зусиллям України та партнерів по всьому світу.

«Принагідно дякую Президентці Європейської комісії Урсулі фон дер Ляєн за ініціативу провести в Брюсселі міжнародний саміт за повернення українських дітей. Дуже розраховуємо на ефективність цієї роботи, адже більшість викрадених дітей усе ще в Росії», – наголосила дружина Президента.

Олена Зеленська розповіла й про те, що робить держава для захисту українських дітей: будуються підземні школи та укриття, триває реформа шкільного харчування, розвивається психологічна допомога в межах Всеукраїнської програми ментального здоров’я. Частину із цих проєктів реалізує також Фундація Олени Зеленської.

«Я сподіваюся, що ці дебати будуть не тільки розмовою: до кожного з перелічених мною проєктів можна приєднатися. Україна зараз – це хаб новітніх соціальних і гуманітарних проєктів та ідей. Те, що рятує і допомагає нам зараз, завтра допоможе і врятує інших. Кожну ініціативу можна й варто підтримати», – підсумувала перша леді.

Європейський економічний і соціальний комітет (ЄЕСК) – дорадчий орган Європейського Союзу, до якого входять 329 представників країн Євросоюзу. Дебати щодо впливу війни на дітей України ініціював президент ЄЕСК Шеймус Боланд.