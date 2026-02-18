Олена Зеленська відвідала молодіжний простір «12–21» у Хмельницькому

Перша леді України разом із командою Фундації Олени Зеленської відвідала молодіжний простір «12–21» у Хмельницькому. Це один із перших просторів мережі, яку Фундація розвиває для підлітків і молоді віком від 12 до 21 року.

Дружина Президента поспілкувалася з командою та молоддю, яка прийшла до простору. За два місяці роботи простору в Хмельницькому відбулися десятки подій: творчі майстер-класи, тренінги, кіновечори та клуби настільних ігор. Команда також поділилася першими результатами й розповіла про виклики, з якими стикається в процесі створення безпечного простору.

«Для нас важливо не лише відкривати нові простори, а й повертатися до них, щоб почути молодь і команду. Найцінніше – це слова підлітків про те, що тут вони можуть видихнути, не пояснювати зайвого й просто бути собою. Саме таким ми й планували зробити "12–21": щоб тут було відчуття підтримки та прийняття», – зазначила Олена Зеленська.

Разом із першою леді простір відвідав начальник Хмельницької обласної військової адміністрації Сергій Тюрін. Обговорили співпрацю у сфері підтримки підлітків і молоді та важливість розвитку таких ініціатив у регіоні.

Простори «12–21» функціонують також у Білій Церкві та Чернігові. Мережа розвивається, щоб підлітки та молодь у різних регіонах України мали доступ до безпечних просторів підтримки й прийняття.