Україна готує оновлену економічну стратегію: Офіс Президента координуватиме цю роботу

Президент України Володимир Зеленський провів онлайн-засідання Міжнародної консультативної групи з питань залучення інвестицій та економічного розвитку України, під час якого обговорили комплексну стратегію економічної трансформації України «Економіка майбутнього».

Ця стратегія спрямована на реалізацію двох ключових завдань: забезпечення бюджетної самодостатності та зростання економіки України завдяки залученню приватного капіталу у ключові сфери. Глава держави, Премʼєр-міністерка України Юлія Свириденко, урядовці, керівник Офісу Президента Кирило Буданов та члени Міжнародної консультативної групи з питань залучення інвестицій та економічного розвитку обговорили пріоритетні сфери для підтримки України вже зараз.

Володимир Зеленський подякував представникам бізнесу за підтримку нашої країни, поінформував про українські відповіді на постійні російські атаки та закликав партнерів посилювати антибалістичні можливості й протиповітряну оборону України.

«Я вважаю, що це великий прогрес – те, що ми почали розвивати нашу власну українську ППО. Але без допомоги інших партнерів важко досягти необхідної швидкості. Я вважаю, що антибалістика – це пріоритет номер один. Тож цього року ми спробуємо зосередитися на цьому, і сподіваюся, ми досягнемо успіху в нашій роботі з іншими європейськими партнерами над нашою спільною антибалістичною системою», – зазначив Президент.

Глава держави наголосив, що це разом із посиленням санкцій наближатиме Росію до закінчення війни. Саме тому важливо не послаблювати тиск на державу-агресорку, а лише збільшувати його.

Ще одним важливим пріоритетом, за словами Володимира Зеленського, є відбудова України. Тому наша країна розраховує, що результатом міжнародної Конференції з питань відновлення України, яка відбудеться в Гданську, стануть конкретні проєкти, передусім спрямовані на зміцнення української енергетичної системи перед початком зими.

Також Глава держави наголосив, що потрібно працювати над рішенням, яке дасть змогу запровадити аеропортовий ceasefire.

Окремо Президент подякував Євросоюзу за програму обсягом 90 мільярдів євро, яка має серйозно підтримати українську економіку. Важливо продовжити цей результат новими політичними кроками для наближення членства України в ЄС.

«Наш фокус зараз – на відкритті кластерів. Це також сигнал для економіки й бізнесу, що ми рухаємося вперед. З нашого боку зроблено все необхідне для відкриття шести кластерів», – наголосив Володимир Зеленський.

Прем’єр-міністерка України Юлія Свириденко поінформувала, що проєкт економічної стратегії для України розроблений за аналітичної підтримки Світового банку за особистої участі президента Аджая Банги. За словами Юлії Свириденко, важливо перейти до практичної реалізації стратегії, яка об’єднує всі урядові програми та міжнародні зобов’язання в єдину платформу для залучення інвестицій.

Керівник Офісу Президента Кирило Буданов закликав підтримати прискорення вступу України до Євросоюзу, особливо з огляду на реалії війни.

«Жодна з країн не стикалася з таким на шляху до Євросоюзу, і вибачте, але треба, скажімо так, приймати ексклюзивність України в цьому випадку. І знову-таки, розвиваючи економіку України, зрештою ви зробите гарну інвестицію для себе», – наголосив Кирило Буданов.

Всі учасники зустрічі підтримали думку старшого радника Goldman Sachs, Microsoft та Anthropic, колишнього Прем’єр-міністра Великої Британії Ріші Сунака, який наголосив, що інвестиційні проєкти, які пропонують партнери, мають бути зрозумілі Українському народу.

«Нам потрібно показати, що цей план працюватиме для народу України. Що це означатиме з точки зору робочих місць, добробуту, безпеки. Тож, сподіваюся, під час підготовки цього документа ми ще раз ретельно його переглянемо та проаналізуємо, щоб переконатися, що він буде привабливим для внутрішньої аудиторії», – наголосив Ріші Сунак.

У засіданні також узяли участь: радниця Президента України з питань відбудови та інвестицій Оксана Маркарова, єврокомісарка з питань розширення Марта Кос, голова Мюнхенської безпекової конференції Вольфганг Ішингер, перший заступник керівника Офісу Президента Сергій Кислиця, заступники керівника Офісу Президента Ігор Жовква та Ірина Мудра, радниця Офісу Президента Вікторія Страхова, генеральна директорка Директорату з питань соціально-економічної політики Лариса Яремчук, керівники та представники Міжнародної фінансової корпорації Bank of America, компаній BlackRock, Citibank, EIB, Fortescue, General Atlantic, McKinsey & Company, Siemens Energy, Deutsche Bank, Vestas Wind Systems, Citigroup, Investor AB, Lazard, ArcelorMittal, State Street Corporation, World Bank та інші.

Зустріч модерувала радниця Президента з питань економічного розвитку Христя Фріланд.