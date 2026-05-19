В Україні розпочався процес перепоховання Андрія Мельника – Президент

В Україні розпочався підготовчий процес до перепоховання лідера Організації українських націоналістів Андрія Мельника та його дружини Софії. Про це Президент України Володимир Зеленський повідомив у вечірньому зверненні.

Глава держави наголосив, що Україна розпочинає процес повернення героїв, які боролися за незалежність нашої країни та були поховані в інших державах, зокрема в країнах Європи та в США.

«Ми їх повертаємо. Ми маємо можливість і моральний обовʼязок перепоховати їх тут, в Україні, вдома. Зараз такий процес розпочався щодо полковника Андрія Мельника та його дружини Софії. Знакові українці ХХ століття, яких поважають», – зазначив Володимир Зеленський.

Президент зауважив, що триває підготовка рішень щодо перепоховання в Україні полковника Євгена Коновальця та інших сильних історичних постатей.

«Український народ заслуговує на свою історичну памʼять, і цю справжню памʼять ми зміцнюємо. Дякую всім, хто нам допомагає!» – наголосив Глава держави.