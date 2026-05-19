Затвердив плани нашої далекобійності на червень, і маємо творчо розвинути українські далекобійні санкції, які показали силу в травні – звернення Президента
19 травня 2026 року - 18:54

Президент і перша леді взяли участь у презентації виставки «Іван Марчук. Музейні колекції»
19 травня 2026 року - 21:14

19 травня 2026 року - 21:14

Затвердив плани нашої далекобійності на червень, і маємо творчо розвинути українські далекобійні санкції, які показали силу в травні – звернення Президента

19 травня 2026 року - 18:51

Зараз у них уже значна кількість регіонів у стані банкрутства, і Путін веде до банкрутства Росію – звернення Президента
18 травня 2026 року - 20:33

18 травня 2026 року - 20:33

Президент і перша леді вшанували пам'ять жертв геноциду Кримськотатарського народу
18 травня 2026 року - 15:48
В Україні розпочався процес перепоховання Андрія Мельника – Президент

19 травня 2026 року - 21:30

В Україні розпочався підготовчий процес до перепоховання лідера Організації українських націоналістів Андрія Мельника та його дружини Софії. Про це Президент України Володимир Зеленський повідомив у вечірньому зверненні.

Глава держави наголосив, що Україна розпочинає процес повернення героїв, які боролися за незалежність нашої країни та були поховані в інших державах, зокрема в країнах Європи та в США. 

«Ми їх повертаємо. Ми маємо можливість і моральний обовʼязок перепоховати їх тут, в Україні, вдома. Зараз такий процес розпочався щодо полковника Андрія Мельника та його дружини Софії. Знакові українці ХХ століття, яких поважають», – зазначив Володимир Зеленський.

Президент зауважив, що триває підготовка рішень щодо перепоховання в Україні полковника Євгена Коновальця та інших сильних історичних постатей.

«Український народ заслуговує на свою історичну памʼять, і цю справжню памʼять ми зміцнюємо. Дякую всім, хто нам допомагає!» – наголосив Глава держави.

