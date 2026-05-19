Затвердив плани нашої далекобійності на червень, і маємо творчо розвинути українські далекобійні санкції, які показали силу в травні – звернення Президента
19 травня 2026 року - 18:54

В Україні розпочався процес перепоховання Андрія Мельника – Президент

19 травня 2026 року - 21:30

Президент і перша леді взяли участь у презентації виставки «Іван Марчук. Музейні колекції»

19 травня 2026 року - 21:14

19 травня 2026 року - 18:51

Зараз у них уже значна кількість регіонів у стані банкрутства, і Путін веде до банкрутства Росію – звернення Президента

18 травня 2026 року - 20:33

Президент і перша леді вшанували пам’ять жертв геноциду Кримськотатарського народу
18 травня 2026 року - 15:48

19 травня 2026 року - 21:14

Президент України Володимир Зеленський і перша леді Олена Зеленська взяли участь у презентації виставки «Іван Марчук. Музейні колекції» в Мистецькому центрі «Шоколадний будинок».

На виставці представлені твори Івана Марчука з фондів 11 музейних установ Києва, Львова, Сум, Луцька, Івано-Франківська та Канева від кінця 1960-х років до наших днів. Проєкт доповнюють імерсивна проєкція, що оживляє сюжети творів Івана Марчука, і маловідомі архівні матеріали про життя та творчість митця.

Президент подякував Іванові Марчуку за все, що він зробив для України, за твори, які надихають українців і відкривають особливості нашої країни світу, і привітав його з ювілеєм, який художник відзначив 12 травня.

«Ми всі розуміємо, що Іван Степанович усе своє життя боровся за те, щоб бути собою, – то бюрократія, то цензура. Так само, як і сьогодні вся наша держава бореться за те, щоб бути собою. І я впевнений, що Іван Степанович переміг у своїй боротьбі. І вся наша Україна переможе у своїй», – наголосив Глава держави.

Володимир Зеленський подякував організаторам виставки та всім музеям, які надали роботи Івана Марчука.

«Це постійна виставка. І це, я впевнений, велике щастя для тих, хто ще не бачив Марчука», – зазначив Президент.

Глава держави відзначив Івана Марчука орденом князя Ярослава Мудрого V ступеня.

Іван Марчук – один із найвідоміших представників сучасного українського мистецтва, який працює в унікальній техніці живопису, що має назву «пльонтанізм». Загалом митець створив близько 5000 творів і провів понад 200 виставок (більш ніж 150 персональних) на п’яти континентах світу.

УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ №376/2026

Про нагородження І.Марчука орденом князя Ярослава Мудрого
