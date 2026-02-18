На Хмельниччині Олена Зеленська відвідала заклади, де надають психосоціальну та реабілітаційну допомогу

Перша леді України Олена Зеленська відвідала Центр життєстійкості Красилівської громади на Хмельниччині та хмельницьку лікарню.

У центрі надали вже близько 10 тис. індивідуальних і групових послуг із психосоціальної підтримки для 3,5 тис. людей. Понад 60 % із них – ветерани та члени родин ветеранів і військових. Усі послуги в центрі безкоштовні, а заходи орієнтовані на запити й потреби жителів громади.

У громаді вибудувана співпраця між усіма, хто надає психосоціальні послуги. Вона реалізується через систему перенаправлення, яка гарантує своєчасне інформування людини про відповідного фахівця та організацію супроводу до моменту фактичного отримання послуг.

«Ще одна особливість центру – у будівництві й облаштуванні взяли участь як міський бюджет, так і бізнесмени-благодійники, а психологічною допомогою опікується місцева громадська організація. Реалізує весь проєкт Міністерство соціальної політики в межах Всеукраїнської програми ментального здоров’я “Ти як?”. Саме така спільнодія всіх складових суспільства – громади, громадськості, підприємців, держави – дає найкращі результати й підтримує життєстійкість цілої країни», – наголосила перша леді.

Олена Зеленська також відвідала хмельницьку лікарню – один із базових закладів країни, де лікують поранених захисників. З початку повномасштабного російського вторгнення понад 12 тис. воїнів пройшли тут реабілітацію після поранень.

На базі реабілітаційного відділення працює реабілітаційний центр RECOVERY. Також у лікарні є Центр ментального здоров’я, який функціонує в межах державно-приватного партнерства завдяки проєкту «Повернення». Це сучасний простір для пацієнтів, що потребують психологічної, психосоціальної та психіатричної підтримки.

«Опікуючись Всеукраїнською програмою ментального здоров’я “Ти як?”, я щиро підтримую ініціативи, що допомагають людям дбати про свій внутрішній стан. І сьогодні знову бачу, скільком людям вони справді змінюють і покращують життя», – підсумувала дружина Президента.