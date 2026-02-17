Президент:

17 лютого 2026 року - 20:11

ностанні новини

Президент визначив подальші кроки та позиції української переговорної групи в Женеві

18 лютого 2026 року - 11:45

Україна застосувала санкції проти самопроголошеного президента Білорусі Олександра Лукашенка за сприяння Росії у збройній агресії проти України

18 лютого 2026 року - 09:50

Україна розраховує, що нові пакети оборонної підтримки на основі наших потреб почнуть надходити вже до 24 лютого – Ігор Жовква

17 лютого 2026 року - 20:35

Ми готові швидко рухатися до достойної угоди про завершення війни, питання лише до росіян – звернення Президента

17 лютого 2026 року - 20:08

фФотогалерея
Робочий візит Президента України до Німеччини для участі в Мюнхенській безпековій конференції
Робочий візит Президента України до Німеччини для участі в Мюнхенській безпековій конференції

13 лютого 2026 року - 14:17

Президент визначив подальші кроки та позиції української переговорної групи в Женеві

18 лютого 2026 року - 11:45

Президент визначив подальші кроки та позиції української переговорної групи в Женеві

Президент України Володимир Зеленський провів нараду з українською переговорною групою за результатами зустрічей з американською та російською сторонами, які відбулися 17 лютого в Женеві. Також Глава держави та члени української делегації визначили подальші кроки й позиції на переговорах, які відбудуться сьогодні.

Українська й американська делегації також зустрілись у Женеві з представниками Великої Британії, Франції, Німеччини, Італії та Швейцарії. Президент наголосив, що участь Європи в переговорному процесі є критично необхідною для подальшої успішної реалізації можливих домовленостей, і Україна не сумнівається, що партнери мають змогу забезпечити конструктивність перемовин і достойний результат.

«Вчора справді були непрості зустрічі, і можемо констатувати, що Росія намагається затягнути перемовини, які могли б уже вийти на фінальний етап. Дякую американській стороні за увагу до деталей і терпіння в розмовах з наявними представниками Росії», – зазначив Володимир Зеленський.

Президент поставив чітке завдання для української делегації – зробити все, щоб перемовини все ж були результативними й додавали шансів для мирних рішень. Зокрема, сьогодні в Женеві має бути обговорений гуманітарний напрям – кроки для обміну військовополоненими та звільнення цивільних.

«Вдячний нашим представникам за командну роботу та реалізацію наданих делегації директив. Україні потрібні гарантована безпека та надійний, тривалий мир. Саме заради цього працюємо», – підсумував Глава держави.

