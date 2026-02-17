Україна застосувала санкції проти самопроголошеного президента Білорусі Олександра Лукашенка за сприяння Росії у збройній агресії проти України

Президент України Володимир Зеленський підписав указ, яким увів у дію рішення Ради національної безпеки і оборони щодо застосування санкцій проти самопроголошеного президента Білорусі Олександра Лукашенка.

Україна застосувала санкції, зокрема, за розгортання в другій половині 2025 року системи ретрансляторів для керування ударними дронами – це збільшило можливості російської армії завдавати ударів по північних областях нашої країни. Загалом більш ніж 3 тис. підприємств Білорусі постачають Росії техніку, обладнання та компоненти, які належать до категорії критично важливих. Зокрема, це й компоненти для виробництва ракет, які Росія застосовує під час ударів по Україні.

«Триває й розбудова інфраструктури для розміщення на території Білорусі ракет середньої дальності – “орєшніка”, що є очевидною загрозою не тільки для українців, але й для всіх європейців. Олександр Лукашенко не тільки надав територію Білорусі для “орєшніка”. У минулому році підприємства країни постачали Росії критичні вузли, компоненти та механічну базу для цієї зброї. Це триває і в 2026-му. Олександр Лукашенко вже доволі давно обмінює суверенітет Білорусі на продовження особистої влади», – зазначив Глава держави.

Крім того, Олександр Лукашенко сприяв залученню білоруських чиновників до насильницької депортації українських дітей до Росії.

Санкції проти Олександра Лукашенка вже запровадили Євросоюз, США, Японія, Канада, Швейцарія та Нова Зеландія через систематичне порушення загальновизнаних прав людини, організацію репресій державного апарату проти політичних опонентів, а також у зв’язку зі сприянням російській агресії проти України.

«Ми тривалий час спостерігаємо системну участь білоруських компаній в обході санкцій ЄС. Це і постачання компонентів, і логістичні маршрути, і фінансові послуги. Санкційний режим проти Білорусі повинен вирівнятись із санкційним режимом проти РФ», – додав радник – уповноважений Президента з питань санкційної політики Владислав Власюк.