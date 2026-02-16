Розвідка доповідає про підготовку росіян до подальших масованих ударів по енергетиці, і треба, щоб ППО була налаштована правильно – звернення Президента

Бажаю здоров’я!

Сьогодні важливі завдання для військових та української дипломатії. Розвідка доповідає про підготовку росіян до подальших масованих ударів по енергетиці, треба, щоб ППО була налаштована правильно. Російські атаки постійно, якщо так можна сказати, «еволюціонують». Зло теж розвивається. На жаль. Це комбіновані удари, які вимагають особливого захисту, відповідної підтримки від партнерів. Будь-яке гальмування ракет для ППО, будь-яке невчасне постачання працює на масштабування шкоди від ударів. Треба, щоб усе те, про що ми говорили в Мюнхені з партнерами, було реалізовано оперативно. Важливо, щоб партнери не мовчали.

Зараз усі чекають продовження тристоронніх зустрічей. Наша делегація вже в Женеві, вже готується до перемовин. Росія не може встояти проти спокуси останніми днями зимового холоду й хоче болісно вдарити по українцях. Чим більше це зло від Росії, тим усім буде складніше про щось домовитися з ними. Партнери повинні це усвідомлювати. Передусім це стосується Сполучених Штатів. Скоро будемо відзначати вже рік максимально активної дипломатії, на яку пішла Україна. Ми погодилися на всі реалістичні пропозиції Америки, починаючи з пропозиції припинити вогонь – безумовно й довготривало. Росія відкидає, продовжує штурми на фронті та удари по наших містах, по енергетиці. Розраховуємо, що партнери будуть діяти, щоб примус агресора до миру реально працював.

Я хочу подякувати всім нашим друзям, які вже готують нові санкційні кроки. Ми говорили про це з міністром закордонних справ України Андрієм Сибігою та санкційним уповноваженим Владиславом Власюком. Ми очікуємо на сильні рішення Європи, Британії, Канади та інших партнерів. Рішення вже фактично підготовлені.

Є сьогодні й нові санкції України проти російських осіб, які намагаються поставити спорт на службу війні та рашизму. Прізвища цих осіб відомі, і відомі, на жаль, більше не спортивними досягненнями, а їхніми цілком недостойними справами. Ми будемо працювати, щоб наші санкції були синхронізовані й в інших юрисдикціях. Також доручив готувати чіткий перелік осіб, які беруть участь у війні Росії проти України, а також служать Путіну та його божевіллю і точно не заслуговують відвідувати демократичні країни. Ми будемо домовлятися з партнерами, щоб кожен з учасників російської агресії та всі, хто їм допомагав, не могли вільно пересуватися світом. Дуже сподіваємось, що партнерам вистачить політичної волі, щоб це все здійснити. Це один з елементів загальної відповідальності Росії за цю агресію і за все, що вони зробили проти нормального світового порядку, заснованого на правилах.

Також детально говорили з міністром енергетики Денисом Шмигалем. Є попередні домовленості по пакетах підтримки – це стосується і фінансової підтримки, і обладнання, і необхідних речей для нашої стійкості, для відновлення в Україні. Цього тижня у Франції енергетичний «Рамштайн», будуть там представники Великої сімки, також європейських країн, які не входять до Групи семи, але допомагають нам відчутно. Я вдячний за готовність підтримати. Чітке завдання для міністра енергетики – привезти в Україну саме ті рішення, які реально нам допоможуть. Ми працюємо на енергетичному напрямку і з Америкою. Є напрацювання для стратегічного енергетичного партнерства України та Сполучених Штатів. Це дуже важливо. Є також сильні напрацювання з Європою. Це також дуже важливо.

Росіяни розуміють, що саме вони намагаються знищити, коли б’ють по Україні. Україна може стати справді важливим елементом європейської та євроатлантичної безпеки. Важливо, щоб партнери нашої держави усвідомлювали українські можливості так само, як і наш спільний ворог. Ілюзій не має бути ні в кого: якщо Росія не відповідатиме за цю свою агресію, вона і в мирі з вами не житиме – ні з ким у світі, хто розраховує на співпрацю з нею. Росія повинна відповідати за все. Справедливість повинна бути. Мир буде нагородою тим, хто вміє користуватися силою.

Сьогодні також були доповіді Служби безпеки України, саме Євгенія Хмари та Олександра Поклада, зокрема по протидії російським операціям. Я вдячний за кожен успіх, успіх наших захисників, в тому числі СБУ, в протидії російським диверсіям. Окремо Олександр Поклад займеться також очищенням Служби безпеки України від тих, хто служить на посадах не Україні, а іншим інтересам. Потрібні жорсткі дії та реально повністю сильна Служба безпеки України. Я очікую результати. Дякую кожному, хто допомагає Україні! Я дякую кожному й кожній в Україні, хто працює на силу нашого народу, нашої армії, нашої держави.

Слава Україні!