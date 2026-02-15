Президент зустрівся з Генсеком Ради Європи

Президент України Володимир Зеленський провів зустріч із Генеральним секретарем Ради Європи Аленом Берсе.

Глава держави подякував Генсеку Ради Європи та його команді за підтримку Українського народу в часи складних випробувань, особливо за зусилля для створення Спеціального трибуналу щодо злочину агресії Росії проти України.

«Багато важливих питань було вирішено протягом минулого року, і є плани на цей рік. Я сподіваюся, що ми зможемо бути дуже швидкими, навіть іще швидшими, ніж минулого року», – наголосив Президент.

Ален Берсе зазначив, що Рада Європи надалі працюватиме над усіма питаннями, що повʼязані із запуском Спецтрибуналу.

«Ми маємо чітко розуміти, як ми це бачимо й чого хочемо досягти разом», – сказав Генсек Ради Європи.

Крім того, під час зустрічі йшлося про запровадження компенсаційного механізму. Президент наголосив, що має бути більше єдності всередині Європи у роботі для притягнення Росії до відповідальності. Сторони погодилися, що питання відповідальності за злочини – це один із чинників достойного закінчення війни.

Після зустрічі Володимир Зеленський відзначив Алена Берсе орденом «За заслуги» І ступеня.