Президент:

Офіс:

Президент:

Офіс:

Головна

Президент України

вВідео
Будуть нові пакети підтримки для України, головне – ракети для ППО, для захисту від балістики – звернення Президента
Будуть нові пакети підтримки для України, головне – ракети для ППО, для захисту від балістики – звернення Президента

15 лютого 2026 року - 19:48

Переглянути всі відео
ностанні новини

Президент зустрівся з Генсеком Ради Європи

16 лютого 2026 року - 17:51

Президент обговорив із сенаторами США посилення санкцій проти російського танкерного флоту та енергетичну підтримку України

16 лютого 2026 року - 17:20

Будуть нові пакети підтримки для України, головне – ракети для ППО, для захисту від балістики – звернення Президента

15 лютого 2026 року - 19:46

Від імені українського народу Президент України отримав премію імені Евальда фон Кляйста

15 лютого 2026 року - 13:00

Перейти до всіх новин
фФотогалерея
Робочий візит Президента України до Німеччини для участі в Мюнхенській безпековій конференції
Робочий візит Президента України до Німеччини для участі в Мюнхенській безпековій конференції

13 лютого 2026 року - 14:17

Перейти до всіх галерей

Президент зустрівся з Генсеком Ради Європи

16 лютого 2026 року - 17:51

Президент зустрівся з Генсеком Ради Європи

Президент України Володимир Зеленський провів зустріч із Генеральним секретарем Ради Європи Аленом Берсе.

Глава держави подякував Генсеку Ради Європи та його команді за підтримку Українського народу в часи складних випробувань, особливо за зусилля для створення Спеціального трибуналу щодо злочину агресії Росії проти України.

«Багато важливих питань було вирішено протягом минулого року, і є плани на цей рік. Я сподіваюся, що ми зможемо бути дуже швидкими, навіть іще швидшими, ніж минулого року», – наголосив Президент.

Ален Берсе зазначив, що Рада Європи надалі працюватиме над усіма питаннями, що повʼязані із запуском Спецтрибуналу.

«Ми маємо чітко розуміти, як ми це бачимо й чого хочемо досягти разом», – сказав Генсек Ради Європи.

Крім того, під час зустрічі йшлося про запровадження компенсаційного механізму. Президент наголосив, що має бути більше єдності всередині Європи у роботі для притягнення Росії до відповідальності. Сторони погодилися, що питання відповідальності за злочини – це один із чинників достойного закінчення війни.

Після зустрічі Володимир Зеленський відзначив Алена Берсе орденом «За заслуги» І ступеня.

Версія для друку