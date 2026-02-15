Президент:

Будуть нові пакети підтримки для України, головне – ракети для ППО, для захисту від балістики – звернення Президента

15 лютого 2026 року - 19:48

Україна запровадила санкції проти десяти російських осіб, які працюють на війну і ставлять спорт їй на службу

16 лютого 2026 року - 19:00

Президент зустрівся з Генсеком Ради Європи

16 лютого 2026 року - 17:51

Президент обговорив із сенаторами США посилення санкцій проти російського танкерного флоту та енергетичну підтримку України

16 лютого 2026 року - 17:20

Робочий візит Президента України до Німеччини для участі в Мюнхенській безпековій конференції

13 лютого 2026 року - 14:17

Президент України Володимир Зеленський підписав указ, яким увів у дію рішення Ради національної безпеки і оборони щодо застосування санкцій проти десяти російських спортсменів, що підтримують агресію РФ, причетні до викрадення українських дітей і незаконно відвідують тимчасово окуповані території України. 

Цей санкційний пакет був сформований на основі петиції, яку підготував український скелетоніст, член національної олімпійської збірної команди України Владислав Гераскевич.

Серед підсанкційних осіб – ті, хто відвідував тимчасово окуповані території Донецької, Луганської, Запорізької областей і тимчасово окупований півострів Крим, публічно виправдовує російську агресію проти України та окупацію українських територій, збирає кошти для російських окупантів і проводить заходи для українських дітей, яких незаконно викрала Росія.

«Цей український санкційний пакет має бути сигналом для інших у світі – сигналом, що не можна просто заплющувати очі на підтримку агресії. Коли українцям на Олімпіаді забороняють навіть згадувати жертв російської агресії, то це точно глобальний відкат від справедливості. Ми будемо відновлювати справедливість», – наголосив Президент.

одПов’язані документи

УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ №123/2026

Про рішення Ради національної безпеки і оборони України від 16 лютого 2026 року «Про застосування персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій)»
