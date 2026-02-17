Україна розраховує, що нові пакети оборонної підтримки на основі наших потреб почнуть надходити вже до 24 лютого – Ігор Жовква

Заступник керівника Офісу Президента України Ігор Жовква провів зустріч із помічником Генерального секретаря НАТО з політичних питань та політики безпеки Борисом Рюге.

Ігор Жовква подякував за всю допомогу, яку країни – члени НАТО надають Україні від самого початку повномасштабного російського вторгнення.

«Показово, що понад 80 % усієї військової підтримки для України координується та постачається сьогодні через НАТО. Важливо, щоб цей показник продовжував зростати», – наголосив він.

Заступник керівника Офісу Президента відзначив продуктивність засідання у форматі «Рамштайн», яке відбулося 12 лютого в штаб-квартирі НАТО в Брюсселі. Серед його головних результатів – оголошення про нові внески до програми PURL на понад 500 млн дол. і зобов’язання надати Україні підтримку на 38 млрд дол. цього року.

«Важливо формувати нові пакети оборонної підтримки на основі чітко визначених Україною потреб. Розраховуємо, що такі пакети почнуть надходити вже до 24 лютого», – акцентував Ігор Жовква.

Також сторони обговорили енергетичну ситуацію в Україні, наслідки російських атак на об’єкти енергетичної інфраструктури та необхідність зміцнення ППО. Борис Рюге зазначив, що важливо разом протидіяти можливим спробам Росії посилити атаки на українську енергетику.