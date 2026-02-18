Саме сміливість наших воїнів забезпечує і гуманітарні результати, і загалом нашу можливість дипломатії, наші сильні дипломатичні позиції – звернення Президента

Шановні українці, українки!

Сьогодні є рішення нашої держави про санкції проти Олександра Лукашенка. Ми відповідаємо таким рішенням на очевидно більше втягування Білорусі у війну Росії проти України. Лукашенко звик торгувати суверенітетом своєї держави й здав багато інтересів Білорусі, здав росіянам. Навіть повномасштабну війну Росія принесла в Україну в тому числі з території Білорусі, і це факт. Але протягом довгого часу Лукашенко все ж таки утримувався від прямих своїх жорстких дій на користь Росії. Але від осені минулого року Україна фіксує на території Білорусі ретранслятори, які працюють на підтримку ударних дронів. Саме завдяки цим ретрансляторам Росія здійснювала удари по наших північних регіонах: від Києва й Київської області до Волинської області. Це були удари по енергетиці, по нашій залізниці. Також, на жаль, Лукашенко продовжує підігравати Путіну в його небезпечній геополітичній грі з «орєшніком», це загальноєвропейська загроза. Також Білорусь і далі використовують як базу постачання компонентів, обладнання, техніки для російської армії. За сукупністю всього цього ми теж змінюємо політику й будемо відповідати адекватно загрозі. В Мінську повинні це розуміти. Є цей політичний сигнал із санкціями. Я доручив уважно вивчити також усі схеми Лукашенка і його спільників. Ми будемо протидіяти більш відчутно. І будемо працювати з нашими партнерами в регіоні та в усій Європі, також із глобальними партнерами, щоб вони повністю усвідомлювали, із чим мають справу, коли йдеться про режим у Білорусі. Білорусь – країну, людей, народ – не можна втрачати для Європи. Але цю особу, яка ставить Білорусь на службу Росії, точно варто «втратити».

Сьогодні детально говорили кілька разів із нашою командою на перемовинах у Женеві. Був другий день зустрічей – і тристоронній формат, і також інші формати. Україна зацікавлена в результаті. Станом на сьогодні не можемо сказати, що результат достатній. Військові поспілкувались із частини питань – серйозно та змістовно. Чутливі політичні питання, питання про можливі компроміси та необхідну зустріч лідерів іще не опрацьовані достатньо. Розраховуємо на наступну зустріч, і було б правильно ще в лютому. Важливо, що були присутні європейці – Франція, Британія, Німеччина, Італія, Швейцарія як приймаюча сторона. Саме ми в Україні завжди просуваємо позицію, що Європа повинна бути учасницею процесу. Я хочу подякувати Сполученим Штатам Америки, що цю позицію почули. Я також ставив завдання делегації обговорити гуманітарний трек – потрібні обміни військовополоненими, звільнення цивільних. Ми по кожній людині шукаємо інформацію та завжди працюємо на те, щоб повернути своїх – повернути українців додому. Кожен обмін має значення. Я вдячний також нашим воїнам на фронті, які проводять активні дії та поповнюють обмінний фонд для нас, для України. І саме сміливість наших воїнів все це забезпечує: і гуманітарні результати, і загалом нашу можливість дипломатії, наші сильні дипломатичні позиції. Важливо, коли це позиції спільні. Коли ми всі в Україні працюємо на те, щоб Україна вистояла, захистила себе й досягла достойного миру. Будь-яка інша політика в Україні зараз абсолютно зайва. Це час війни. Час захисту нашої держави, захист нашого народу. Особисте – на потім. Тому я хочу подякувати кожному, хто захищає Україну, саме українські інтереси, як себе самого, – на будь-якій посаді, на будь-якій роботі, на будь-яких позиціях. Дбайте про Україну. Дбайте про людей.

Слава Україні!