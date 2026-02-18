Сучасні харчоблоки та кулінарний хаб: Олена Зеленська ознайомилася з тим, як на Хмельниччині розвивають культуру здорового харчування

Перша леді України Олена Зеленська відвідала навчальні заклади на Хмельниччині, де впроваджують реформу шкільного харчування. В одному з них оновили харчоблок та їдальню, а в другому всі стандарти якості харчування були закладені ще під час будівництва.

«Щоб модернізувати понад десяток навчальних закладів, громади скористалися державною субвенцією, передбаченою саме для таких потреб. Принагідно нагадую всім регіонам: ця можливість є, звертайтесь і використовуйте її. До фінансування також долучилися місцеві бюджети. Саме співфінансування дає змогу досягати найкращого для дітей», – сказала Олена Зеленська.

Під час наради з головами громад начальник Хмельницької ОВА Сергій Тюрін зазначив, що ще 21 заклад модернізували коштом місцевих бюджетів і благодійних організацій.

Дружина Президента наголосила, що важливою складовою реформи є комунікація з усіма її учасниками.

«Мета реформи – не просто нагодувати дітей, навіть у складний час. Її первинна, ще довоєнна ціль – годувати здорово, виховувати культуру харчування та ростити здорове покоління. І якщо кожен, хто втілює реформу у своїй громаді, триматиме це у фокусі, результат буде», – акцентувала перша леді.

Також у Хмельницькому Олена Зеленська відвідала один із заходів, присвячених культурі здорового харчування, – фестиваль «School Food Fest: Healthy з корінням». Там проводили майстер-класи з приготування традиційних і сучасних страв, а також інші активності для батьків і дітей за участю кухарів.

Захід відбувся на базі кулінарного хабу, який є частиною реформи шкільного харчування. Менш ніж за рік тут пройшли навчання понад 300 кухарів.

«Якщо після шкільного обіду чи такого фестивалю дитина принесе додому корисний рецепт або нове знання, поділиться ним із родиною і збереже цю звичку на все життя, можна сказати, що реформа працює. І в Україні зростає здорове покоління», – підсумувала перша леді.