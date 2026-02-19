Увесь реальний досвід наших українських громад маємо використати для більш ефективних загальнодержавних рішень – звернення Президента

Бажаю здоров’я, шановні українці!

Коротко про цей день. Перше – сьогодні почали нову роботу з регіонами, з обласними владами, з нашими громадами. Увесь реальний досвід наших українських громад маємо використати для більш ефективних загальнодержавних рішень. Кожна громада, яка проходить цю зиму з більшим захистом для людей, із більш ефективним і швидким відновленням після ударів, із більш успішними проєктами в захисті основної інфраструктури, – увесь такий досвід ми будемо масштабувати. Сьогодні обговорили це в деталях із Прем’єр-міністром України Юлією Свириденко – уряд сформує відповідний координаційний центр. До роботи центру залучать усіх необхідних урядовців, і також допомагатимуть Офіс Президента України та сильні керівники областей. Ми сьогодні говорили про це, зокрема, з Іваном Федоровим – керівником Запорізької адміністрації. Ми будемо працювати всі разом і з іншими керівниками областей, міст та громад – усіх, чий досвід заслуговує на увагу.

Друге. Сьогодні вже будуть в Україні всі учасники нашої переговорної групи, і на завтра я призначив спеціальну нараду з ними щодо наших подальших кроків, наших рішень. Буде доповідь уже тут, у Києві, щодо тих аспектів перемовин, про які не варто говорити телефоном. Також визначимо подальші рамки розмови з нашими партнерами – з американською стороною, з європейцями та з російською стороною. Важливо, що зараз у Швейцарії європейці були присутні. І саме так ми розраховуємо працювати й надалі – щоб позиції Європи були враховані. Я хочу подякувати також усім членам нашої делегації за чітке дотримання директив на перемовинах. Це дуже важливо, щоб Україна говорила впевнено, говорила сильно та говорила скоординовано. Українська єдність завжди дає найбільші результати.

Ще одне.

Я хочу подякувати сьогодні Національній поліції. Міністр Ігор Клименко доповідав про одну з найбільших операцій проти злочинності. Поліція провела більш ніж 500 обшуків, майже сотню осіб затримали, ліквідували 34 нарколабораторії, сім десятків складів. Сильна операція, і я вдячний Національній поліції України, я вдячний всім нашим інституціям і службам, які допомагали: Служба безпеки України, прокуратурі дякую та іншим державним органам – і нашим закордонним партнерам, які були залучені.

Також я хочу відзначити сьогодні нацгвардійців, які разом з усіма нашими воїнами захищають нашу державу, українську незалежність на фронті. Воїни Центру спецпризначення «Омега» Національної гвардії України, дякую вам, дякую за хоробрість, за злагоджені дії. Хлопці виконують завдання на ключових напрямках фронту, зокрема й на Покровському, і це не лише оборонні, але й активні ударно-пошукові дії. Дякую вам!

І ще поліцейські, які в різних наших громадах, у різних містах після російських ударів першими прибувають на місце та разом із рятувальниками захищають життя, допомагають людям і проявили себе найбільше саме цими днями, цими тижнями. Київ: капітан Валерій Катюха, капрал Петро Логвинюк, а також старші психологи Владислав Куцевол, Ольга Ткаченко, Катерина Зубакова. Харків: старші лейтенанти Денис Даниленко, Сергій Туманов, Пилип Сироватка. Чернігів: майори поліції Роман Овчаренко, Володимир Ананко. Конотоп: старший сержант Олег Обраменко. Запоріжжя: капітан поліції Євгеній Рогуль, майор Ірина Кірʼянова, старший сержант Олександр Кущ та психолог Юлія Наумецька. Дніпро: майор поліції Михайло Горобцов, старший лейтенант Владислав Федаш. Кривий Ріг: старший лейтенант Вікторія Демиденко. Краматорськ: сержант поліції Денис Приймак. Костянтинівка: старший лейтенант Максим Панченко. Миколаївська область: капітан поліції Аліна Шепель. Одеса: старший лейтенант Марина Бондаренко, лейтенант Микола Жураківський, старший психолог Анастасія Яцишина. Дякую вам, дякую всім вашим колегам! Я дякую кожному, хто в Україні, хто з Україною, захищає нашу державу, наші позиції, захищає наших людей.

Слава Україні!