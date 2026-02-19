Президент і перша леді вшанували пам’ять Героїв Небесної Сотні

Президент:

Увесь реальний досвід наших українських громад маємо використати для більш ефективних загальнодержавних рішень – звернення Президента
19 лютого 2026 року - 20:54

ностанні новини

У День Героїв Небесної Сотні Президент України Володимир Зеленський і перша леді Олена Зеленська вшанували пам’ять загиблих учасників Революції Гідності.

Володимир та Олена Зеленські поставили лампадки біля пам’ятного хреста на Алеї Героїв Небесної Сотні в Києві, де відбулися масові розстріли учасників Революції Гідності в лютому 2014-го.

Президент і перша леді також віддали шану загиблим Героям Небесної Сотні біля їхніх портретів.

«Українці завжди захищають своє. Захищають незалежність. Гідність. Право на вільне життя. Саме народ виборов свободу для України. Звичайні люди, яким не байдуже, що буде з Україною та як житимуть українські діти. Памʼятаємо, чого це вартувало у 2014 році», – зазначили Володимир та Олена Зеленські в соцмережах.

Президент і перша леді закликали шанувати сміливість кожного учасника Революції Гідності та всіх, хто не пішов із Майдану, щоб Україна не залишилася без свободи.

У заході також узяли участь 49 представників іноземних місій, акредитованих в Україні.

