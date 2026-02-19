Фундація Олени Зеленської передала 28 генераторів для підтримки медичних, освітніх і соціальних закладів та прийомних родин

У співпраці з міжнародними партнерами Фундація Олени Зеленської передала 28 генераторів різної потужності майже на 10,5 млн грн медичним, освітнім і соціальним закладам та прийомним родинам у різних регіонах України. Також Фундація забезпечила громади майже 120 портативними зарядними станціями та 30 газовими обігрівачами.

Г енератори отримали, зокрема, Київська міська клінічна лікарня № 7, де завдяки цьому забезпечується автономна робота одного з найбільших онкогематологічних відділень України, а також Сосницька лікарня на Чернігівщині.

Тринадцять генераторів і вісім портативних зарядних станцій передали геріатричним і соціальним установам. Сто одинадцять портативних зарядних станцій отримали великі прийомні родини на Дніпровщині, Київщині, Харківщині, Одещині, Миколаївщині та в Запорізькій області. Десятьма генераторами й тридцятьма газовими обігрівачами тепер забезпечені пункти підтримки та обігріву й навчальні заклади Дніпровщини.

Крім того, три генератори Фундація передала освітнім закладам Києва, ще сім планують доправити наступного тижня.

«Енергетична стійкість сьогодні – це про здатність лікарень, шкіл і соціальних установ працювати без перерв, а родин – почуватися захищеними навіть у складних умовах. Ми оперативно реагуємо на потреби та залучаємо міжнародних партнерів, щоб підтримка була системною і своєчасною. Кожен переданий генератор чи зарядна станція – це збережений навчальний день, безперервна медична допомога й тепло в домівках українських родин», – зазначила Олена Зеленська.

Ця допомога стала можливою завдяки підтримці міжнародних партнерів, зокрема першої леді Чехії Єви Павлової, УВКБ ООН, Фонду родини Келлнер, Українсько-турецької ділової ради (DEİK), Посольства України в Польщі, Посольства України в Молдові, Генерального консульства України в Стамбулі та Heartland A/S. Фундація продовжує роботу із залучення та передачі енергетичного обладнання та готує наступний етап підтримки для закладів і громад.