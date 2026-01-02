Сьогодні ми почали суттєве перезавантаження – зміни внутрішні, щоб Україна була більш стійкою – звернення Президента

Президент:

2 січня 2026 року - 21:52

Шановні українці, українки!

Сьогодні ми почали суттєве перезавантаження – зміни внутрішні, щоб Україна була більш стійкою. Минулого року були й хороші результати державних інституцій, які треба зробити більшими. Були й проблеми, які не варто залишати в новому році. Тому – хвиля змін кадрових, і будуть іще рішення – в інституціях.

Перше: керівником Офісу Президента призначений Кирило Буданов. Досвіду й сили Кирила достатньо, щоб направити роботу Офісу на безпекові питання й переговорний процес – саме так, як потрібно.

Друге: ГУР МО очолить Олег Іващенко. Він сам служив у ГУР та очолював Службу зовнішньої розвідки України – фахова людина. Щодо СЗР – рішення незабаром.

Третє: новий очільник прикордонної служби України, і очікую кандидатури від міністра внутрішніх справ для призначення. Говорили про зміни і з Сергієм Дейнеком, і з Ігорем Клименком – будуть нові підходи в управлінні прикордонною службою.

Четверте: доручив готувати президентський законопроєкт для оновлення ДБР. Є речі, які варто змінити. Очікую законопроєкт у січні, щоб віддати на розгляд Верховної Ради України. Урядовці та Офіс разом мають підготувати пропозиції по ДБР.

Пʼяте: заступник керівника Офісу Президента Павло Паліса, який і сам був командиром бойових підрозділів, найближчими днями буде комунікувати з нашими бойовими бригадами, щоб визначити, які рішення можуть посилити українські позиції. Будуть зміни й у сфері військової освіти: освіта має знати безпосередньо з фронту, чому навчила ця війна, і кожен, хто навчає українських воїнів, має сам навчитися, що таке війна.

Вирішив змінити й формат роботи Міністерства оборони України. Новим міністром оборони України я запропонував стати Михайлу Федорову. Михайло глибоко займається питаннями щодо «Лінії дронів», працює дуже результативно в цифровізації державних послуг та процесів. Разом з усіма нашими військовими, з військовим командуванням, разом із національними виробниками зброї та партнерами України треба реалізувати у сфері оборони такі зміни, які допоможуть. Усе тримається на стійкості українців, і в нашої стійкості має бути необхідна зброя, необхідна енергія, необхідні фінанси, необхідна політика, необхідна підтримка інституцій. Денис Шмигаль залишається в нашій команді, у команді України, і я вдячний йому за системну роботу на державу. Торік Міністерство оборони дало хороші результати, зокрема на грудень було виконано доручення по виробництву дронів-перехоплювачів – понад тисячу на добу виробництво. Ми працюємо, щоб збільшити кількість підготовлених екіпажів. І таких завдань було ще чимало. Михайло Федоров зможе все це реалізувати й додати технологічності. Денису Шмигалю я запропонував очолити інший напрямок у державній роботі – і не менше важливий для нашої стійкості.

Завтра ми продовжимо зміни. Будуть ще рішення.

І завтра буде зустріч на рівні радників із питань безпеки – Європа плюс Сполучені Штати Америки. Дякую всім, хто допомагає! 

Слава Україні!

