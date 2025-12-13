Президент:

Готуємось до зустрічей з американською стороною та нашими європейськими друзями найближчими днями — звернення Президента

13 грудня 2025 року - 20:52

Президент призначив суддів до місцевих та апеляційних судів

15 грудня 2025 року - 15:17

Президент провів відеорозмову зі звільненими з Білорусі цивільними

15 грудня 2025 року - 14:18

Володимир Зеленський та Александр Стубб скоординували позиції перед сьогоднішніми зустрічами з партнерами в Берліні

15 грудня 2025 року - 12:25

Робочий візит Президента України до Німеччини

14 грудня 2025 року - 17:45

Президент провів відеорозмову зі звільненими з Білорусі цивільними

Перебуваючи з робочим візитом у Берліні, Президент України Володимир Зеленський провів відеорозмову зі звільненими з Білорусі громадськими та політичними діячами: Марією Колесниковою, Віктором Бабариком, Максимом Знаком, Олександром Федутою, Володимиром Лабковичем та журналісткою Мариною Золотовою.

Громадяни Білорусі подякували Главі держави, усій команді України за сприяння та допомогу в їхньому поверненні на свободу.

У суботу, 13 грудня, відбувся захід зі звільнення 114 цивільних, серед яких пʼятеро українців, що перебували в Білорусі. Це стало можливим завдяки сприянню Сполучених Штатів Америки та співпраці розвідок.

«Україна й надалі допомагатиме всім, хто допомагає нам захищати незалежність і життя людей», – наголосив Президент.

Учасники розмови також висловили підтримку Україні під час боротьби проти російської агресії, засудили дії білоруського режиму та запевнили в готовності допомагати зі свого боку.

«Ми дуже багато віддали за свободу України, і тому не можна, щоб війна закінчилася втратою саме цього. Бо вийде так, що стільки людей загинуло безрезультатно. Це нечесно просто. Просто нечесно, несправедливо до них, до їхньої памʼяті», – сказав Володимир Зеленський.

Глава держави закликав поширювати меседжі на підтримку України за кордоном, а також давати відповідні сигнали білоруському народові. Адже, коли Росія розпочала повномасштабне вторгнення в Україну, з території Білорусі теж летіли ракети.

