Готуємось до зустрічей з американською стороною та нашими європейськими друзями найближчими днями — звернення Президента

Шановні українці!

Зараз готуємось до зустрічей з американською стороною та нашими європейськими друзями найближчими днями. Берлін – буде багато подій.

Буде доповідь Умєрова та нашої переговорної команди по їхніх контактах, які вже відбулись. Генерал Гнатов і представники українського сектору оборони та безпеки працюватимуть щодо деталей гарантій безпеки для України, для українців. Одночасно триває розмова українських урядовців з Америкою та Європою щодо реального відновлення України, реального розвитку України після війни.

Найголовніше – будуть зустрічі в мене з представниками Президента Трампа, також будуть зустрічі з нашими європейськими партнерами, з багатьма лідерами щодо фундаменту миру – політичної домовленості про закінчення війни.

Зараз шанс значний. І це важливо для кожного нашого міста, для кожної нашої української громади. Ми працюємо для того, щоб мир для України був достойним і щоб була гарантія – гарантія передусім того, що Росія не повернеться в Україну з третім вторгненням. Дякую всім партнерам, які допомагають нам – допомагають Україні, і ми будемо цими днями в Берліні максимально активно, максимально конструктивно працювати з усіма, хто дійсно може зробити угоду нормальною.

Будуть і подальші зустрічі та контакти. Але памʼятаємо: наші українські позиції в перемовинах сильні завдяки тому, що ми тримаємо позиції на фронті, у нашому оборонному виробництві, у нашій внутрішній стійкості. Україна сильна назовні тоді, коли в нас є сила всередині, і так це має бути надалі. Тому всі наші підрозділи, які зараз виконують бойові завдання, кожен український воїни, всі оборонні підприємства, Сили безпеки – всі мають старатись давати результат для України. І я дякую кожному, хто бʼється заради України, працює заради України саме так – для України як для самого себе.

Сьогодні весь день доповіді з регіонів, передусім з Одеси після російських ударів. Триває відновлення. Непросто, але задіяні всі необхідні сили. Доручив урядовцям максимально прискорити процеси ремонтів, постачання обладнання, яке необхідне. Сьогодні також був удар Росії по ще одному цивільному судну в Чорному морі – фактично це був удар по продовольчій безпеці. Власник судна – Туреччина, вантаж – продовольство. Бити по таких суднах, які не мають жодного стосунку до війни, – прямий виклик Росії всьому світу. Будемо з партнерами розбиратись, як реагувати на це. Реакція буде.

Також є нове санкційне рішення України – санкції проти російського флоту танкерів та інших суден, які працюють на війну, які заробляють Путіну гроші, щоб він міг вбивати людей і затягувати з дипломатією. Обовʼязково санкції будуть поширені і в інших юрисдикціях – ми маємо про це домовленості з нашими партнерами.

І ще одне. Важливий крок був забезпечений ГУР: з Білорусі повернули пʼятьох українців. Це наші цивільні громадяни. Разом з ними також в Україні зараз білоруські політичні вʼязні, які були звільнені завдяки домовленостям з Америкою. Зокрема, серед них Марія Колесникова, Віктор Бабарико й інші. Говорив сьогодні з Марією – радий, що люди нарешті на свободі.

Також кілька разів спілкувався з генералом Будановим по ходу операції, і тепер важливо, щоб були результати на російському напрямку – щоб поновились обміни наших людей, наших полонених. Українські військові та цивільні мають повертатись додому з російського полону. За всіма лініями, з усіма партнерами робота має бути значно активізована. Хочу подякувати всім, хто нам допомагає!

Слава Україні!