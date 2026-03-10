Оборонна підтримка, євроінтеграція та посилення санкцій проти РФ: Володимир Зеленський зустрівся з Емманюелем Макроном

У Парижі Президент України Володимир Зеленський провів зустріч із Президентом Франції Емманюелем Макроном з метою обговорити ситуацію на Близькому Сході, посилення санкцій проти Росії та збільшення підтримки України.

«Я вдячний за цей візит, за всю підтримку Франції для України, українців, за твою особисто підтримку, Емманюелю. Ми в Україні все це знаємо й дуже цінуємо, і також цінуємо, що завжди можемо координуватися з Францією та в багатьох питаннях бути однодумцями – це так важливо, особливо під час війни», – наголосив Володимир Зеленський.

Президенти обговорили безпеку в Україні, усій Європі й на глобальному рівні у зв’язку з ситуацією на Близькому Сході та в регіоні Затоки. Володимир Зеленський висловив співчуття через загибель французького військового в Іраку внаслідок іранського удару напередодні.

«Можуть бути різні оцінки цієї американської кампанії проти іранського режиму, але будь-кому складно сперечатися з тим, що цей режим в Ірані – терористичний, і всьому регіону, і самому Ірану точно потрібно значно більше поваги до життя й більше захисту життя, передусім від цього режиму в Ірані», – підкреслив Глава держави.

Володимир Зеленський зазначив, що Україна може зробити внесок у стабілізацію ситуації, і вже понад десять країн звернулися до нашої держави по підтримку в захисті від іранських «шахедів».

«Недостатньо просто отримати десь перехоплювачі, треба, щоб був досвід їхнього застосування: такий досвід є у наших воїнів, має бути відповідна системна робота з радарами, з усією системою протиповітряної оборони. Україна готова поширити такий досвід заради безпеки тих партнерів, які нам допомагають», – зауважив Володимир Зеленський.

Крім усіх цих питань та координації дій, лідери також говорили про оборонну підтримку України. Володимир Зеленський наголосив, що Емманюель Макрон докладно поінформований про всі аспекти на фронті. Президенти приділили значну увагу спільному оборонному виробництву, двостороннім проєктам та реалізації програми SAFE.

«Україна вдячна за оборонну підтримку Франції впродовж усіх цих років, і сьогодні ми визначили кроки та конкретні рішення, які можуть дати сильні результати. Це стосується і ППО, і бойової авіації», – додав Глава держави.

Також президенти обговорювали співпрацю України та Франції на рівні Євросоюзу та в межах Коаліції охочих. Глава Української держави наголосив, що лідерство Франції може зіграти вирішальну роль для вступу нашої країни в Євросоюз. Емманюель Макрон відзначив, що Україна заслуговує на відкриття перших переговорних кластерів для вступу до Європейського Союзу.

Окрема увага – посиленню тиску на Росію та розблокуванню 20-го санкційного пакета Євросоюзу.

«Нам необхідно посилити тиск на Росію. Ми рішучі в цьому, щоб змусити її сісти за стіл переговорів з доброю волею. Ми зараз готуємо 20-й пакет санкцій. Уже багато всього зроблено. Ми боремося також з обходом санкцій. Зокрема, Франція має намір і надалі відігравати провідну роль у боротьбі з танкерним флотом. Ми вже бачимо конкретні результати», – зауважив Президент Франції.

Президент України зазначив, що рішення США про часткове послаблення санкцій проти російської нафти може дати РФ близько 10 мільярдів доларів на війну.

«Рішучість Євросоюзу, рішучість інших партнерів у світі зараз має зберігатись, має працювати так, щоб у Росії не було додаткових ілюзій. Росія повинна завершити цю війну. І я вдячний кожному, хто нам із цим допомагає», – наголосив Володимир Зеленський.

Окремо Глава держави акцентував, що для України важлива підтримка в питанні про пакет 90 мільярдів євро для України на два роки. Емманюель Макрон запевнив, що Франція докладе зусиль для розблокування цього рішення.

«Зараз, напередодні зустрічі європейських лідерів у Брюсселі наступного тижня, ми координуємо наші позиції, щоб вийти на розблокування цих коштів. Коли Росія фактично отримує додаткові ресурси завдяки черговій дестабілізації, Україна має отримати те, по чому Європа вже ухвалила рішення», – резюмував Володимир Зеленський.