Ініціатива «Тисячовесна» спрямована на створення якісного українського контенту для протидії ворожій пропаганді – Президент під час презентації перших підсумків

Президент України Володимир Зеленський узяв участь у відкритті другого етапу національної ініціативи «Тисячовесна» та поспілкувався з учасниками, експертами й партнерами програми – авторами, режисерами, продюсерами, музикантами, культурними менеджерами та представниками мистецьких інституцій.

Глава держави наголосив, що головна мета ініціативи «Тисячовесна» – сприяти появі нового, якісного й крутого українського культурного продукту, створеного українцями про українців і для українців.

«Це перша державна програма для культури такого формату й такого масштабу. Важливо підкреслити: це не разова акція. Я впевнений, ця програма має існувати щороку. Я впевнений, за п’ять-десять років культура має отримати імпульс і створити масив топового українського контенту, проти якого буде безсильна будь-яка ворожа машина пропаганди», – акцентував Президент.

Володимир Зеленський зазначив, що вже є понад 2600 заявок на конкурс. Це сотні проєктів кіно, документалістики, музики, візуального й перформативного мистецтва. Оцінювати заявки будуть більш ніж 150 експертів.

Глава держави подякував учасникам, експертам і команді, яка втілює програму в життя, адже завдяки цій ініціативі є всі можливості створювати більше українського кіно, зокрема документального, анімації, музики, проукраїнського контенту в соцмережах.

«Така державна підтримка культури буде відбуватися щороку, і обсяг щороку має зростати. І це вкрай важливо, особливо в ці складні часи для нас, у час війни, коли культура – дуже важлива зброя для захисту української свідомості, нашої ідентичності та майбутнього. І велике значення має якість і “влучність” культурного продукту, створеного за державної підтримки», – наголосив Володимир Зеленський.

Президент також поспілкувався з експертами та діячами культури про появу ідеї «Тисячовесни», збільшення кількості українських проєктів на міжнародних майданчиках, зацікавлення молоді українським продуктом та покращення кіноосвіти.

Глава держави зазначив, що на полі бою українські захисники й захисниці потребують більше зброї та дронів, щоб боротися з ворогом. Так само потрібно більше українського контенту, адже росіяни створюють багато свого культурного продукту.

«Культура, хтось каже, – зброя. Але це точно щит України й точно щит нашої ідентичності. Щит повинен бути сильним. І контенту повинно бути не менше, ніж у ворога. Вичавити “рускіх” треба по різних напрямках, починаючи з поля бою та закінчуючи всіма іншими. Культура, контент, контент у театрах, у кіно, в музиці, у виставках, безумовно, на сьогодні – в соцмережах», – додав Президент.

За словами Володимира Зеленського, недостатньо ініціативи з підтримки культури на один рік. Необхідна багаторічна програма для нарощування кількості якісного продукту та заохочення талановитих митців. Також Глава держави акцентував, що потрібно збільшити фінансування та увагу до дитячого кіно, анімації та книг.

Програма «Тисячовесна» – ініціатива Президента України. У її межах спрямують 4 мільярди гривень на підтримку української культури. Перший етап – відбір заявок для участі в програмі – триватиме до 12 червня. Під час другого етапу, із 17 червня до 28 липня, експерти оцінять проєкти та оберуть ті, які отримають можливість державного фінансування.