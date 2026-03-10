Володимир Зеленський зустрівся зі Спадкоємним принцом Ірану в екзилі

У Парижі Президент України Володимир Зеленський провів зустріч зі Спадкоємним принцом Ірану в екзилі Резою Пахлаві.

Глава держави наголосив, що наша країна підтримує іранський народ у боротьбі за свободу. Президент зазначив, що Україна засуджує атаки з Ірану проти країн Близького Сходу й регіону Затоки.

Володимир Зеленський наголосив, що Україна прагне побачити вільний та демократичний Іран, який не співпрацюватиме з Росією. За словами Президента, це сприятиме безпеці не лише нашої країни, а й усієї Європи та регіону Близького Сходу.

Реза Пахлаві засудив співпрацю іранського режиму з РФ та підтвердив визнання суверенітету й територіальної цілісності України. Сторони обговорили посилення міжнародного тиску на іранський режим та його союзників, зокрема Росію.

Спадкоємний принц також розповів про втрати, яких завдали верхівці режиму й зокрема представникам Корпусу вартових ісламської революції та силових структур.