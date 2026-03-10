Володимир Зеленський зустрівся зі Спадкоємним принцом Ірану в екзилі

Зараз наша команда на шляху в регіон Затоки, де наші хлопці можуть допомогти захисту життя та стабілізації ситуації – звернення Президента
10 березня 2026 року - 20:02

Україна ініціювала заборону на в’їзд до Євросоюзу та застосування санкцій щодо майже 130 російських командирів, які вчиняли злочини проти українців

15 березня 2026 року - 10:46

Україна застосувала санкції проти російських та іранських компаній і громадян, що обслуговують ВПК держави-агресора, та паралімпійців, які брали участь у війні проти нашої країни

15 березня 2026 року - 10:41

Сьогодні ми відзначаємо важливий день – день тих людей, які не залишаються осторонь – Президент під час нагородження українських добровольців

14 березня 2026 року - 16:43

Євросоюз для України – це великий геополітичний вибір нації: не бути з Росією, бути з Європою – Президент під час зустрічі зі студентами Sciences Po та інших французьких університетів

13 березня 2026 року - 23:35

У День українського добровольця Президент відзначив державними нагородами воїнів і цивільних
14 березня 2026 року - 16:38

У Парижі Президент України Володимир Зеленський провів зустріч зі Спадкоємним принцом Ірану в екзилі Резою Пахлаві.

Глава держави наголосив, що наша країна підтримує іранський народ у боротьбі за свободу. Президент зазначив, що Україна засуджує атаки з Ірану проти країн Близького Сходу й регіону Затоки.

Володимир Зеленський наголосив, що Україна прагне побачити вільний та демократичний Іран, який не співпрацюватиме з Росією. За словами Президента, це сприятиме безпеці не лише нашої країни, а й усієї Європи та регіону Близького Сходу.

Реза Пахлаві засудив співпрацю іранського режиму з РФ та підтвердив визнання суверенітету й територіальної цілісності України. Сторони обговорили посилення міжнародного тиску на іранський режим та його союзників, зокрема Росію.

Спадкоємний принц також розповів про втрати, яких завдали верхівці режиму й зокрема представникам Корпусу вартових ісламської революції та силових структур.

