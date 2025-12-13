Президент:

13 грудня 2025 року - 20:52

ностанні новини

Президент призначив суддів до місцевих та апеляційних судів

15 грудня 2025 року - 15:17

Президент провів відеорозмову зі звільненими з Білорусі цивільними

15 грудня 2025 року - 14:18

Володимир Зеленський та Александр Стубб скоординували позиції перед сьогоднішніми зустрічами з партнерами в Берліні

15 грудня 2025 року - 12:25

Готуємось до зустрічей з американською стороною та нашими європейськими друзями найближчими днями — звернення Президента

13 грудня 2025 року - 20:49

14 грудня 2025 року - 17:45

З нагоди Дня працівників суду Президент України Володимир Зеленський підписав укази про призначення суддів до місцевих та апеляційних судів за результатами відкритих конкурсів.

Призначення цих суддів – одна зі складових, що передбачені програмою фінансової підтримки Ukraine Facility. Україна впроваджує необхідні кроки в межах реалізації реформи посилення підзвітності, доброчесності та професіоналізму судової влади, а також для забезпечення належного функціонування судів у регіонах із нестачею суддів.

