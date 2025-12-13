Президент призначив суддів до місцевих та апеляційних судів

З нагоди Дня працівників суду Президент України Володимир Зеленський підписав укази про призначення суддів до місцевих та апеляційних судів за результатами відкритих конкурсів.

Призначення цих суддів – одна зі складових, що передбачені програмою фінансової підтримки Ukraine Facility. Україна впроваджує необхідні кроки в межах реалізації реформи посилення підзвітності, доброчесності та професіоналізму судової влади, а також для забезпечення належного функціонування судів у регіонах із нестачею суддів.