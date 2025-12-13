Президент:

Готуємось до зустрічей з американською стороною та нашими європейськими друзями найближчими днями — звернення Президента

13 грудня 2025 року - 20:52

ностанні новини

Президент України провів зустріч із Президенткою Бундестагу Німеччини

15 грудня 2025 року - 16:31

Президенти України та Німеччини обговорили дипломатичну ситуацію та підтримку українців

15 грудня 2025 року - 16:08

Президент призначив суддів до місцевих та апеляційних судів

15 грудня 2025 року - 15:17

Президент провів відеорозмову зі звільненими з Білорусі цивільними

15 грудня 2025 року - 14:18

Робочий візит Президента України до Німеччини

14 грудня 2025 року - 17:45

15 грудня 2025 року - 16:31

Президент України провів зустріч із Президенткою Бундестагу Німеччини

Президент України Володимир Зеленський зустрівся з Президенткою Бундестагу Німеччини Юлією Кльокнер.

Глава держави подякував Юлії Кльокнер і всьому Бундестагу за виділення 11,5 млрд євро на оборонну допомогу Україні наступного року.

Одна з ключових тем зустрічі – обговорення механізмів, які дадуть змогу використати заморожені російські активи на користь України, та відповідні процедури. Президент наголосив, що Україна цінує лідерство Німеччини в цьому питанні.

Окремо йшлося про координацію зусиль з американськими та європейськими партнерами щодо закінчення війни, встановлення достойного миру та гарантування безпеки.

Робочий візит Президента України до Німеччини

14 грудня 2025 року - 17:45
