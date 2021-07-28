Президент провів засідання РНБО, на якому були розглянуті питання збереження архітектурної спадщини в Україні та запровадження санкцій щодо низки осіб

Під головуванням Президента України Володимира Зеленського відбулося засідання Ради національної безпеки і оборони, на якому було розглянуто питання збереження архітектурного надбання українських міст та застосування обмежувальних заходів до низки осіб і компаній.

Як повідомив прес-секретар Глави держави Сергій Никифоров, РНБО поставила правоохоронним органам завдання з’ясувати обставини знесення садиби Барбана та інших пам’яток архітектури в Києві.

«По-перше, дати оцінку руйнації садиби Барбана, і якщо там є кримінальна складова – почати розслідування. По-друге, відновити зруйновану пам’ятку. Це рішення РНБО стосується різних рівнів: і поліції, і КМДА, і уряду», – зазначив він.

Також, за словами речника Глави держави, Рада нацбезпеки і оборони поставила завдання підготувати аудит об’єктів архітектурної спадщини в Україні. Місцеві адміністрації мають провести перевірку об’єктів, на які поширюється дія Закону «Про охорону культурної спадщини». Відповідне питання планується розглянути на наступному засіданні РНБО.

Крім того, Рада національної безпеки і оборони розглянула питання про Концепцію забезпечення Національної системи стійкості згідно з принципами та рекомендаціями НАТО, яка дасть змогу адекватно реагувати на загрози на місцевому, регіональному й загальнодержавному рівні.

РНБО також розглянула питання про Стратегічний оборонний бюлетень та (в режимі «таємно») – про розвиток українського ракетного озброєння до 2031 року.

На порядку денному РНБО було й питання розвитку Військо-Морських сил України до 2031 року. Як зазначив на брифінгу за результатами засідання секретар Ради нацбезпеки і оборони Олексій Данілов, до Верховної Ради та Кабінету Міністрів будуть скеровані звернення щодо виділення додаткових 960 млн грн на забезпечення українського флоту вкрай необхідними сьогодні технічними засобами.

Крім того, РНБО запровадила санкції щодо низки фізичних та юридичних осіб. Зокрема, щодо суддів на тимчасово окупованій території Криму, які незаконно судять громадян України, стосовно генералів зі Служби зовнішньої розвідки Російської Федерації, засобів масової інформації, що зареєстровані в тимчасово окупованому Криму й на тимчасово окупованих територіях Донецької та Луганської областей.

Рішенням Ради нацбезпеки і оборони також були запроваджені обмежувальні заходи щодо народного депутата України Андрія Деркача та інших осіб, які потрапили під санкції США.

«Всі медійні, інші ресурси, які мають стосунок до цих осіб, так само сьогодні перебувають під санкціями нашої держави», – повідомив Олексій Данілов.

Секретар РНБО зауважив, що було запроваджено повний пакет санкцій проти Ігоря Гужви та афілійованих з ним компаній, а також проти Галини Солнцевої й Любові Лукашиної, які займаються протиправною діяльністю на території України. Також застосовані санкції проти Алли Бондаренко, Анатолія Шарія та Ольги Шарій.

Додатково були запроваджені санкції проти одного з ватажків незаконного угруповання на тимчасово окупованій території Донецької області Дениса Пушиліна, який сьогодні реєструє медійні ресурси на окупованій Донеччині та Луганщині. Крім того, за словами секретаря РНБО, також запроваджено санкції стосовно ресурсів, які створено на базі російських сайтів, щодо яких раніше були застосовані обмежувальні заходи.

Також, за словами Олексія Данілова, РНБО ухвалила протокольне доручення уряду, Національній комісії з цінних паперів та фондового ринку, СБУ, ДБР за участю Офісу Генпрокурора та НАБУ встановити обставини втрати державою контрольного пакету акцій АТ «Черкасигаз» та повернути підприємство у державну власність.

Також було розглянуто питання вжиття заходів для гарантування безпечного й безперебійного функціонування вітчизняної авіагалузі. Це питання виникло у зв’язку з багатомільйонною заборгованістю авіакомпанії «Міжнародні авіалінії України» (МАУ) перед державними підприємствами, які забезпечують функціонування авіаційних перельотів, зокрема Державним підприємством обслуговування повітряного руху України та ДП «Міжнародний аеропорт «Бориспіль».