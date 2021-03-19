Президент провів засідання РНБО, на якому були застосовані санкції проти колишнього Президента Януковича, інших високопосадовців та низки компаній у сфері надрокористування

Під головуванням Президента України Володимира Зеленського відбулося засідання Ради національної безпеки і оборони України, на якому було ухвалено рішення щодо застосування економічних та інших обмежувальних заходів до колишнього Президента України Віктора Януковича та інших екс-високопосадовців і правоохоронців, а також про перевірку законності отримання всіх дозволів на користування надрами, починаючи з 1991 року.

На засіданні у п’ятницю Рада нацбезпеки і оборони розглянула інформацію щодо стану справ у сфері надрокористування. За результатами було ухвалено рішення про проведення аудиту всіх дозволів на користування надрами, які видавалися з 1991 року. Зокрема, буде оприлюднена інформація про місцезнаходження надр, на які видано дозволи, а також дані щодо кінцевих власників компаній-надрокористувачів. У разі, якщо буде виявлено порушення під час виконання ліцензійних умов, дозволи у законний спосіб повертатимуть народу України.

«Ми продовжуємо відновлювати справедливість там, де хтось вважав, що його персональні фінансові апетити можуть бути сильніші за інтереси держави та народу України, а його власні кишені важливіші від державної казни», – сказав Президент у своєму відеозверненні за результатами засідання Ради національної безпеки і оборони України.

Так, РНБО ухвалила рішення про застосування санкцій щодо таких компаній у сфері надрокористування: ТОВ «Гео Коннект», ТОВ «Глобал Гео Інвест», ТОВ «Транс Сет Гео», ТОВ «Гео Пост», ТОВ «Гео Вертикаль», ТОВ «Гео Таргент», ТОВ «Надра Прайд», ТОВ «Гео Форс Ойл», ТОВ «Гео Стене», ТОВ «Надра Вест Груп», ТОВ «Бест Оіл Компані», ТОВ «Надрапростір», ТОВ «Інфо Гео Тренд», ТОВ «Еджейн Макро», ТОВ «Еко Газ Альянс», ТОВ «Епівал Енерджи», ТОВ «Юноліт Ойл», ТОВ «Профі Нафт», ТОВ «Бест Гео Тех».

«На основі пропозицій, внесених Службою безпеки України, застосовано персональні економічні санкції, зокрема блокування активів, обмеження торговельних операцій та транзиту ресурсів, а також анулювання та зупинка ліцензій і спецдозволів на видобуток та користування надрами України щодо 19 компаній. Які, на думку правоохоронців, отримали ці ліцензії за заниженою ціною, завдавши державі великих збитків. І які, на думку спецслужб, імовірно, пов’язані з громадянином держави-агресора», – повідомив Володимир Зеленський.

Крім того, РНБО розглянула ситуацію щодо переміщення через державний кордон контрафактних товарів. На наступному засіданні Ради нацбезпеки і оборони планується заслухати доповіді представників відомств, які відповідають за запобігання потраплянню контрафакту на територію України. Особливо РНБО звернула увагу на підприємства, що працюють на тимчасово окупованих територіях Донецької та Луганської областей. Отримана інформація ляже в основу наступних рішень Ради нацбезпеки і оборони.

Члени РНБО також заслухали доповідь голови Служби безпеки України Івана Баканова стосовно стану виконання рішення Ради національної безпеки і оборони щодо повернення у законний спосіб у державну власність підприємства «Мотор Січ». За словами секретаря РНБО, сьогодні продовжуються юридичні процеси, зокрема очікується рішення суду.

Крім того, Рада нацбезпеки і оборони ухвалила рішення про застосування персональних санкцій щодо міліціонерів, які зрадили присязі й сьогодні працюють на території Російської Федерації або на тимчасово окупованій території Криму й Донецької та Луганської областей.

Згідно з цим рішенням, держава запровадила максимальний обсяг санкцій, передбачених чинним законодавством України, проти Сергія Абісова, Миколи Азарова, Сергія Аксьонова, Олександра Бобкова, Валерія Грицая, Костянтина Затуліна, Петра Зими, Андрія Іванцова, Олега Кириліна, Вадима Колесніченка, Володимира Константинова, Сергія Курченка, Сергія Кусюка, Павла Лебедєва, Леоніда Пасічника, Олександра Поддубова, Наталі Поклонської, Віктора Пшонки, Дмитра Саламатіна, Ігоря Соркіна, Дмитра Табачника, Миколи Ткаченка, Миколи Федоряна, Миколи Фіськова, Олександра Черпіцького, Ольги Чічілімової та Віктора Януковича.

«Частина з цих людей, які були громадянами України, переважно 99%, сьогодні є вже громадянами Російської Федерації», – зазначив Олексій Данілов на брифінгу за результатами засідання РНБО.

Президент повідомив, що загалом санкції запроваджені відсьогодні щодо 27 осіб.

«Ми очікуємо та підтримуємо запровадження санкцій щодо окремих осіб з боку Європи, США або інших міжнародних партнерів, тому це рішення РНБО можна описати двома словами: логічно. І дивно. Логічно, що й Україна запроваджує такі санкції. І дивно, що це не робили, починаючи з 2014 року», – наголосив Володимир Зеленський.

Також на засіданні було розглянуто питання розслідування справ про державну зраду, щодо якого доповідала Генеральний прокурор Ірина Венедіктова. Основна увага була прикута до екс-Президента Віктора Януковича, стосовно якого є судове рішення щодо державної зради.

«У зв’язку з рішенням суду, який визнав його винним у вчиненні державної зради, щодо всіх його указів за часи перебування на посаді Президента буде проведено аудит та аналіз. Щодо наявності в них рішень, які можуть загрожувати безпеці та інтересам України», – пояснив Володимир Зеленський.

Крім того, на РНБО розглядалося питання компанії «Зеонбуд», яка має монопольне становище у сфері цифрового телебачення на території України. Було дане доручення найближчим часом провести перевірку, щоб ліквідувати монополію в цій важливій для національної безпеки України сфері.