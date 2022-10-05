Президент провів засідання Ставки Верховного Головнокомандувача

Президент України Володимир Зеленський у середу провів чергове засідання Ставки Верховного Головнокомандувача.

Присутні заслухали інформацію від розвідки, штабу Збройних Сил України та командувачів військ оперативних напрямків щодо обстановки на фронті та останніх дій ворога, обговорили питання стабілізації ситуації у щойно деокупованих районах. Також було розглянуто плани стосовно подальшого звільнення українських територій.

Окремо члени Ставки зупинилися на питанні протидії новим видам озброєння, яке використовує російська армія.

На засіданні також проаналізували актуальні потреби сил оборони в матеріально-технічному забезпеченні та перебіг підготовки військ до зимового періоду.

У засіданні взяли участь: міністр оборони Олексій Резніков, Головнокомандувач Збройних Сил України Валерій Залужний, начальник Головного управління розвідки Кирило Буданов, міністр внутрішніх справ Денис Монастирський, міністр інфраструктури Олександр Кубраков, очільники силових відомств і правоохоронних органів, а також керівник Офісу Глави держави Андрій Єрмак, його заступник Роман Машовець та секретар Ради національної безпеки і оборони Олексій Данілов.

У режимі відеозв’язку до засідання долучилися: командувач Сухопутних військ ЗСУ, командувач об’єднаного стратегічного угруповання військ «Хортиця» Олександр Сирський, командувач військ Оперативного командування «Захід» Сергій Літвінов, командувач військ Оперативного командування «Південь» Андрій Ковальчук та командувач об'єднаного стратегічного угруповання військ «Херсон» Олександр Тарнавський.