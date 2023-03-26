Президент провів зустріч із британським актором, послом доброї волі ЮНІСЕФ Орландо Блумом

Президент України Володимир Зеленський провів зустріч із британським актором, послом доброї волі ЮНІСЕФ Орландо Блумом.

У зустрічі також взяли участь: керівник Офісу Президента Андрій Єрмак, радник – уповноважена Президента з прав дитини та дитячої реабілітації Дар’я Герасимчук і команда ЮНІСЕФ на чолі з головою представництва фонду в Україні Муратом Шахіним.

Як посол доброї волі ЮНІСЕФ Орландо Блум підтримає проекти з надання гуманітарної допомоги та відбудови об’єктів інфраструктури, орієнтовані на забезпечення інтересів українських дітей. Серед пріоритетів також – розвиток системи сімейного догляду за дітьми, позбавленими батьківського піклування, розбудова інфраструктури для раннього дитячого розвитку, а також створення молодіжних проектів і стартапів.

Під час візиту до України Орландо Блум відвідав міста Київ та Ірпінь, а також село Демидів, де побачив страшні наслідки війни, яка вже понад рік триває в нашій країні. На зустрічі з Главою держави він наголосив, що вражений сміливістю та стійкістю українців, які попри війну залишаються сильними.

Президент подякував Орландо Блуму за візит до України й за його діяльність як посла доброї волі ЮНІСЕФ.

«Дякую за ваш візит, який є важливим меседжем. Для нас має велике значення те, що світ знає, що відбувається в Україні під час війни. Звичайно, дякую за ту допомогу, яку ви надаєте безпосередньо дітям», – сказав Глава держави.

Президент наголосив на важливості створення безпечної атмосфери для українських дітей – як для тих, котрі перебувають в Україні, так і для тих, які були змушені залишити нашу країну через війну.

Володимир Зеленський відзначив особливу важливість розвитку в Україні сімейних форм виховання, адже ця реформа є одним із пріоритетів нашої держави.

Президент також подякував ЮНІСЕФ за надання ноутбуків українським дитячим закладам. Володимир Зеленський запропонував посилити цю програму інформаційною кампанією за участю Орландо Блума.

Крім того, Глава держави закликав ЮНІСЕФ спрямувати зусилля на забезпечення українських шкіл бомбосховищами.

«Звичайно, забезпечення шкіл бомбосховищами – великий виклик. Під час війни матеріальна підтримка таких ініціатив має для нас особливу важливість, адже ми зосереджуємо всі зусилля на обороні нашої держави», – сказав Володимир Зеленський.

Орландо Блум розповів, що він відвідав одну зі шкіл Ірпеня, яку обладнано бомбосховищем. За його словами, такі проекти є важливими для ЮНІСЕФ.

Учасники зустрічі також обговорили повернення українських дітей, яких окупанти депортували до Росії. Глава держави закликав ЮНІСЕФ допомогти Україні у розв’язанні цього питання.