Президент провів зустріч із делегацією Сенату США

Президент України Володимир Зеленський провів зустріч із сенаторами Сполучених Штатів Америки Ліндсі Гремом, Річардом Блюменталем і Шелдоном Вайтгаузом, які перебувають з візитом у Києві.

Глава держави високо оцінив підтримку України з боку американського народу, Президента та Конгресу США.

Володимир Зеленський подякував сенаторам за допомогу в організації його грудневого візиту до Сполучених Штатів і наголосив, що, перебуваючи у Вашингтоні, відчув потужну підтримку всього американського народу: «Я ціную організацію цього візиту. Хочу подякувати всім вам, усьому суспільству, усім американцям».

Глава держави висловив окрему подяку за надання Сполученими Штатами Америки чергового пакету оборонної допомоги нашій державі, який був оголошений напередодні.

«Він міститиме необхідну нам військову техніку та боєприпаси. США є лідером у цьому надзвичайно важливому питанні», – зазначив Володимир Зеленський.

Він поінформував сенаторів про ситуацію на передовій та заходи, яких вживають для протидії російській агресії та звільнення всіх тимчасово окупованих територій.

Президент також повідомив, що звернувся до учасників засідання у форматі «Рамштайн» і закликав партнерів невідкладно надати Україні озброєння, необхідне для швидкої перемоги над агресором.

Під час зустрічі відбувся обмін думками щодо подальших кроків, які могли б сприяти посиленню підтримки нашої країни з боку Конгресу США. Окремо обговорювалося питання нарощування санкційного тиску на РФ, зокрема щодо визнання ПВК «Вагнер» терористичною організацією.

Володимир Зеленський подякував сенаторам Сполучених Штатів за співчуття у зв’язку з трагедією в Броварах, унаслідок якої загинули керівники МВС та мирні жителі міста.