Президент провів зустріч із головами та представниками парламентів країн-партнерів та Європарламенту, які взяли участь у Бучанському саміті

Президент України Володимир Зеленський провів зустріч із головами та представниками парламентів Бельгії, Великої Британії, Данії, Естонії, Ісландії, Іспанії, Литви, Люксембургу, Норвегії, Польщі, Португалії, Словенії, Фінляндії, Хорватії, Чехії, Швеції, Європейського парламенту, які взяли участь у Бучанському саміті.

Глава держави подякував за оборонну та гуманітарну допомогу під час повномасштабного російського вторгнення, за підтримку територіальної цілісності й суверенітету України та інтеграції до Євросоюзу.

«Хочу подякувати кожній вашій країні за те, що ви нам допомагаєте, за сьогоднішній візит, за те, що з перших днів ваші країни та ваші народи з нами. В Україні дуже непросто, але легше, коли ми не на самоті. Ми дуже вдячні вашим країнам інституційно та вашим суспільствам, які поділяють із вами підтримку України», – зазначив Президент.

Володимир Зеленський наголосив на тому, що важливо посилювати протиповітряну оборону, постачати артилерійські снаряди та збільшувати інвестиції у виробництво української зброї, зокрема ракет і дронів.

Глава держави висловив сподівання, що Україна й надалі залишатиметься пріоритетним питанням порядку денного парламентів країн-партнерів.

Під час зустрічі, зокрема, обговорили посилення взаємодії між партнерами для досягнення достойного миру. Президент акцентував, що російський диктатор не хоче припинення вогню та встановлення миру, тому США та країни-партнери мають посилювати тиск на РФ. Глава держави також зазначив, що для України надзвичайно важливо отримати надійні гарантії безпеки.

