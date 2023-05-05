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Президент провів зустріч із керівництвом найбільшої у світі інвестиційної компанії щодо створення Фонду розвитку України

5 травня 2023 року - 22:08

Президент провів зустріч із керівництвом найбільшої у світі інвестиційної компанії щодо створення Фонду розвитку України

Президент України Володимир Зеленський провів зустріч із керівництвом найбільшої у світі компанії з управління активами BlackRock.

Сторони обговорили деталі створення інвестиційного фонду для відновлення економіки України із залученням публічного та приватного капіталу.

За підсумками зустрічі Міністерство економіки України підписало договір із BlackRock Financial Market Advisory про надання послуг із супроводу Фонду розвитку України.

Основною метою створення фонду є залучення приватного та публічного капіталу для реалізації масштабних бізнес-проектів в Україні.

Як заявив під час зустрічі Президент Володимир Зеленський, за час незалежності в Україну не приходив по-справжньому великий і стратегічний приватний капітал в обсягах, які відповідали б масштабам і можливостям країни.

«Це буде потужний сигнал для покращення інвестиційного клімату. Це важливо не лише для наших людей, для нашого суспільства, а й для бізнесу, для підприємців за кордоном. Зараз настав історичний момент, адже з перших днів незалежності ми не мали таких величезних кейсів інвестиційного характеру в Україні. Ми пишаємося тим, що можемо започаткувати такий процес», – сказав Глава держави.

За його словами, для прозорості й успішності реалізації проекту Україна залучає найкращі фінансові та консалтингові організації у світі: BlackRock, JP Morgan, McKinsey тощо.

Президент наголосив, що започаткування та запуск фонду дадуть змогу залучити капітал і розпочати відновлення економіки країни та створення нових підприємств одразу після припинення активних бойових дій.

«Ми зможемо запропонувати цікаві проекти для інвестицій в енергетиці, безпеці, сільському господарстві, логістиці, інфраструктурі, медицині, ІТ, а також у багатьох інших галузях. Ми хочемо, щоб приходили глобальні партнери, які можуть надавати нам великі інвестиції», – зазначив Володимир Зеленський.

Віце-президент міжнародної інвестиційної компанії BlackRock, член Глобального виконавчого комітету компанії Філіпп Хільдебранд акцентував: «Це історичний момент, чи не найбільша можливість об’єднати приватний і державний сектори в той час, коли технічні інновації можуть стати каталізатором подальшого розвитку. Думаю, що ви зможете зробити свій внесок у глобальну економіку, використати інновації».

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