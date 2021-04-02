Президент провів зустріч з головою Військового комітету НАТО

Президент України Володимир Зеленський провів зустріч з головою Військового комітету НАТО Стюартом Пічем.

Глава держави подякував Альянсу за увагу до України та підтримку.

«Ми вдячні за серйозну цікавість НАТО до ситуації в Україні, на сході та в окупованому Криму. Вдячні нашим партнерам за постійну підтримку нашого суверенітету й територіальної цілісності. На жаль, ми дійсно бачимо зараз ускладнення на сході України, саме на Донбасі. Дійсно бачимо збільшення кількості пострілів», – сказав Володимир Зеленський на початку зустрічі.

Президент зазначив, що Україна здійснила потужні кроки задля деескалації ситуації на сході, коли домоглася запровадження з 27 липня сталого режиму припинення вогню. Це мало результат – з початку дії режиму тиші до грудня 2020-го спостерігалися лише поодинокі постріли та значно зменшилася кількість загиблих захисників, констатував він. Однак, зауважив Глава держави, з грудня почалося ускладнення, і до цього часу Україна втратила понад 20 своїх воїнів.

У зв’язку з цим наша держава постійно закликає до дотримання режиму припинення вогню у тому форматі, в якому він діяв торік після 27 липня.

Також Президент України порушив питання дезінформації як потужного інструмента в гібридній війні.

У зустрічі взяли участь міністр оборони України Андрій Таран, Головнокомандувач Збройних Сил України Руслан Хомчак, заступник керівника Офісу Президента Ігор Жовква, заступник керівника Офісу Президента Роман Машовець, голова Представництва НАТО в Україні Александер Вінніков та представник Міжнародного військового штабу НАТО в Україні Фердинанд Диха.