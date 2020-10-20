Президент:

Офіс:

Президент:

Офіс:

Головна

Президент України

вВідео
Послання Президента України Володимира Зеленського до Верховної Ради про внутрішнє і зовнішнє становище України
Послання Президента України Володимира Зеленського до Верховної Ради про внутрішнє і зовнішнє становище України

20 жовтня 2020 року - 13:17

Переглянути всі відео
ностанні новини

Президент разом з дружиною проголосували на місцевих виборах у Києві

25 жовтня 2020 року - 10:59

У річницю заснування Організації Об’єднаних Націй Президент зустрівся з координаторкою системи ООН в Україні

24 жовтня 2020 року - 17:40

Креативна молодь має запропонувати свої ідеї змін у державі – Президент під час спілкування з молодими підприємцями в першому інноваційному парку України

24 жовтня 2020 року - 09:01

Зміна керівництва ДАБІ та Держмитслужби сприятиме знищенню корупції у цих сферах – Міхеіл Саакашвілі

23 жовтня 2020 року - 21:00

Перейти до всіх новин
фФотогалерея
Робоча поїздка Президента України на Донбас
Робоча поїздка Президента України на Донбас

22 жовтня 2020 року - 21:15

Перейти до всіх галерей

Президент разом з дружиною проголосували на місцевих виборах у Києві

25 жовтня 2020 року - 10:59

Президент разом з дружиною проголосували на місцевих виборах у Києві

Президент України Володимир Зеленський і його дружина Олена взяли участь у голосуванні на виборах Київського міського голови та депутатів Київської міської ради.

Президентське подружжя віддало свої голоси за кандидатів на одній з виборчих дільниць столиці, дотримуючись карантинних норм.

«Для мене, як і для будь-якого українця, важливо, щоб ми обрали тих людей, яким ми довіряємо. Це – місцеві вибори. Важливо, що ці люди можуть зробити на місцях», – зазначив Глава держави під час спілкування з представниками ЗМІ після голосування.

На виході з дільниці Володимир та Олена Зеленські також взяли участь у загальнонаціональному опитуванні, відповівши на п'ять питань.

Щодо джерел фінансування ініційованого Президентом опитування Володимир Зеленський запевнив, що незабаром суспільство побачить усю інформацію у відповідних звітах.

Версія для друку