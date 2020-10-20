Президент разом з дружиною проголосували на місцевих виборах у Києві

Президент України Володимир Зеленський і його дружина Олена взяли участь у голосуванні на виборах Київського міського голови та депутатів Київської міської ради.

Президентське подружжя віддало свої голоси за кандидатів на одній з виборчих дільниць столиці, дотримуючись карантинних норм.

«Для мене, як і для будь-якого українця, важливо, щоб ми обрали тих людей, яким ми довіряємо. Це – місцеві вибори. Важливо, що ці люди можуть зробити на місцях», – зазначив Глава держави під час спілкування з представниками ЗМІ після голосування.

На виході з дільниці Володимир та Олена Зеленські також взяли участь у загальнонаціональному опитуванні, відповівши на п'ять питань.

Щодо джерел фінансування ініційованого Президентом опитування Володимир Зеленський запевнив, що незабаром суспільство побачить усю інформацію у відповідних звітах.