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Зараз ми робимо цілком конкретні речі для того, щоб розмови про Україну й про всю Європу відбувалися за участі України і Європи – звернення Президента
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Заходи, приурочені до третіх роковин повномасштабної російської агресії
Заходи, приурочені до третіх роковин повномасштабної російської агресії

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Президент разом з іноземними лідерами оглянув новітні зразки української оборонної продукції

25 лютого 2025 року - 12:23

Президент разом з іноземними лідерами оглянув новітні зразки української оборонної продукції

У межах заходів до третіх роковин повномасштабної війни РФ проти України Президент Володимир Зеленський і лідери іноземних держав та міжнародних організацій ознайомилися з новітніми зразками безпілотних систем та іншою оборонною продукцією, що виробляється в нашій країні.

Відтепер усе, що створює Україна, матиме спільну назву ЗБРОЯ (ZBROYA). Ідеться про озброєння та загалом українську оборонну індустрію, яка відродилася й розвинулася за три роки повномасштабного російського вторгнення. Ця екосистема поєднує Сили оборони України, міністерства, інші державні органи, державних і приватних виробників, інкубатори та акселератори, інститути та університети, волонтерів і різні фонди. Загалом є близько 800 виробників, понад 1 тис. команд, які працюють над інноваційними рішеннями в галузі оборонних технологій.

«Ми пишаємося, що маємо таке велике виробництво дронів, засобів РЕБ, іншого озброєння. Ми почали з перших днів війни і зараз суттєво збільшили ці спроможності», – зазначив Глава держави.

Зокрема, під час презентації продемонстрували засоби українського виробництва, які масово використовують на фронті. Серед іншого це БпЛА-розвідники, FPV-дрони на оптоволокні, наземні роботизовані платформи, дрони-перехоплювачі, засоби РЕБ та РЕР, системи зв’язку, річкові дрони, а також ракети-дрони.

Володимир Зеленський подякував усім партнерам, які підтримали оборонну галузь України, зокрема за успішно впровадженою данською моделлю.

«Сьогодні ви побачили деякі важливі речі, у які ви інвестували. Ви побачили, що в нас уже є і що дійсно працює та захищає. І також ексклюзив – ракета-дрон «Паляниця», яка вже діє на полі бою. Це далекобійна зброя, яка дуже не подобається росіянам», – наголосив Президент.

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Заходи, приурочені до третіх роковин повномасштабної російської агресії

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У Києві під головуванням Президента Володимира Зеленського відбулося засідання «Підтримуй Україну» з нагоди 3-х роковин повномасштабного вторгнення РФ, 24 лютого 2025 року.
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