Президент розпочав офіційний візит до Великої Британії

Президент України Володимир Зеленський розпочав офіційний візит до Великої Британії.

У межах візиту Глава держави проведе переговори з Прем’єр-міністром Великої Британії Борисом Джонсоном, після яких відбудеться підписання українсько-британської Угоди про політичне співробітництво, вільну торгівлю та стратегічне партнерство. Також буде підписано низку інших двосторонніх документів щодо співпраці у сфері оборони та фінансової підтримки двосторонніх проектів.

Передбачена аудієнція Президента Володимира Зеленського та Олени Зеленської з Їхніми Королівськими Високостями Герцогом та Герцогинею Кембриджськими.

Президент України проведе зустрічі зі спікером Палати громад парламенту Великої Британії Ліндсі Гойлом, лордом-мером лондонського Сіті Уїльямом Расселом. Також Володимир Зеленський відвідає Лондонську фондову біржу та зустрінеться з британськими інвесторами.