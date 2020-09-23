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Виступ Президента України Володимира Зеленського на загальних дебатах 75-ї сесії Генеральної Асамблеї ООН
Виступ Президента України Володимира Зеленського на загальних дебатах 75-ї сесії Генеральної Асамблеї ООН

23 вересня 2020 року - 22:48

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Президент розпочав офіційний візит до Великої Британії

7 жовтня 2020 року - 10:58

Президент України Володимир Зеленський розпочав офіційний візит до Великої Британії.

У межах візиту Глава держави проведе переговори з Прем’єр-міністром Великої Британії Борисом Джонсоном, після яких відбудеться підписання українсько-британської Угоди про політичне співробітництво, вільну торгівлю та стратегічне партнерство. Також буде підписано низку інших двосторонніх документів щодо співпраці у сфері оборони та фінансової підтримки двосторонніх проектів.

Передбачена аудієнція Президента Володимира Зеленського та Олени Зеленської з Їхніми Королівськими Високостями Герцогом та Герцогинею Кембриджськими.

Президент України проведе зустрічі зі спікером Палати громад парламенту Великої Британії Ліндсі Гойлом, лордом-мером лондонського Сіті Уїльямом Расселом. Також Володимир Зеленський відвідає Лондонську фондову біржу та зустрінеться з британськими інвесторами.

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