Президент розпочав робочу поїздку до Херсонської області

Президент України Володимир Зеленський розпочав робочу поїздку до Херсонської області.

Глава держави ознайомиться з перебігом реконструкції аеропорту «Херсон».

Також Володимир Зеленський візьме участь у підписанні угоди щодо передачі в концесію майна державного підприємства «Херсонський морський торговельний порт» і майна державного підприємства «Адміністрація морських портів України».

Президент ознайомиться з перебігом будівництва та реконструкції об’єктів інфраструктури в межах реалізації програми «Велике будівництво».

Крім того, Володимир Зеленський візьме участь у роботі круглого столу з керівниками сільськогосподарських підприємств та фермерських господарств Херсонської області.