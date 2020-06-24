Президент:

Офіс:

Президент:

Офіс:

Головна

Президент України

вВідео
Звернення Президента у зв'язку з повінню в західних областях України
Звернення Президента у зв'язку з повінню в західних областях України

24 червня 2020 року - 20:38

Переглянути всі відео
ностанні новини

Президент розпочав робочу поїздку до Херсонської області

26 червня 2020 року - 13:12

Президент підписав закон щодо підвищення соціальних гарантій для осіб, які перебувають під опікою

25 червня 2020 року - 23:59

У постраждалих від повені районах відновлено проїзд по всіх дорогах державного значення, незабаром ці території повернуться до нормального життя – Президент України

25 червня 2020 року - 23:58

Впродовж максимум 1,5 місяця всі постраждалі від вибуху в багатоквартирному будинку в Києві отримають нове житло – Президент

25 червня 2020 року - 23:41

Перейти до всіх новин
фФотогалерея
Термінова робоча поїздка Президента до Івано-Франківської області, що постраждала від повені
Термінова робоча поїздка Президента до Івано-Франківської області, що постраждала від повені

25 червня 2020 року - 23:07

Перейти до всіх галерей

Президент розпочав робочу поїздку до Херсонської області

26 червня 2020 року - 13:12

Президент України Володимир Зеленський розпочав робочу поїздку до Херсонської області.

Глава держави ознайомиться з перебігом реконструкції аеропорту «Херсон».

Також Володимир Зеленський візьме участь у підписанні угоди щодо передачі в концесію майна державного підприємства «Херсонський морський торговельний порт» і майна державного підприємства «Адміністрація морських портів України».

Президент ознайомиться з перебігом будівництва та реконструкції об’єктів інфраструктури в межах реалізації програми «Велике будівництво».

Крім того, Володимир Зеленський візьме участь у роботі круглого столу з керівниками сільськогосподарських підприємств та фермерських господарств Херсонської області.

Версія для друку