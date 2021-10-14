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Президент України звернувся до військових ліцеїстів, які складали урочисту клятву
Президент України звернувся до військових ліцеїстів, які складали урочисту клятву

14 жовтня 2021 року - 17:47

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Робоча поїздка Президента Володимира Зеленського до Донецької та Луганської областей
Робоча поїздка Президента Володимира Зеленського до Донецької та Луганської областей

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Президент розпочав робочу поїздку на Черкащину

20 жовтня 2021 року - 10:55

Президент України Володимир Зеленський разом з дружиною Оленою прибули з робочою поїздкою до Черкаської області.

Президентське подружжя відвідає шевченківські місця.

Глава держави також огляне низку інфраструктурних об’єктів та ознайомиться зі станом реалізації програми «Велике будівництво» в регіоні, її перспективами на 2022 рік. Зокрема, Володимир Зеленський заслухає доповідь щодо перебігу капітального ремонту автомобільних доріг на Черкащині.

Крім того, Президент відвідає Головний центр підготовки особового складу Державної прикордонної служби України імені генерал-майора Ігоря Момота.

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