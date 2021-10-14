Президент розпочав робочу поїздку на Черкащину

Президент України Володимир Зеленський разом з дружиною Оленою прибули з робочою поїздкою до Черкаської області.

Президентське подружжя відвідає шевченківські місця.

Глава держави також огляне низку інфраструктурних об’єктів та ознайомиться зі станом реалізації програми «Велике будівництво» в регіоні, її перспективами на 2022 рік. Зокрема, Володимир Зеленський заслухає доповідь щодо перебігу капітального ремонту автомобільних доріг на Черкащині.

Крім того, Президент відвідає Головний центр підготовки особового складу Державної прикордонної служби України імені генерал-майора Ігоря Момота.