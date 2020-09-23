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Виступ Президента України Володимира Зеленського на загальних дебатах 75-ї сесії Генеральної Асамблеї ООН
Виступ Президента України Володимира Зеленського на загальних дебатах 75-ї сесії Генеральної Асамблеї ООН

23 вересня 2020 року - 22:48

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Президент України анонсував перше питання загальнонаціонального опитування: Чи потрібне довічне ув’язнення за корупцію?

14 жовтня 2020 року - 14:18

Президент розпочав робочу поїздку на Донеччину

14 жовтня 2020 року - 13:21

З Днем захисника України!

14 жовтня 2020 року - 11:47

Глава держави взяв участь у церемонії складання урочистої клятви ліцеїстами Київського військового ліцею імені Богуна

14 жовтня 2020 року - 11:40

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Участь Президента України Володимира Зеленського в урочистих заходах до Дня захисника України
Участь Президента України Володимира Зеленського в урочистих заходах до Дня захисника України

14 жовтня 2020 року - 11:09

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Президент розпочав робочу поїздку на Донеччину

14 жовтня 2020 року - 13:21

Президент України Володимир Зеленський перебуває з робочою поїздкою у Донецькій області.

Глава держави відвідає військовослужбовців на передовій і вручить їм державні нагороди.

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