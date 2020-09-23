Президент розпочав робочу поїздку на Донеччину

Президент України Володимир Зеленський перебуває з робочою поїздкою у Донецькій області.
Глава держави відвідає військовослужбовців на передовій і вручить їм державні нагороди.
23 вересня 2020 року - 22:48
14 жовтня 2020 року - 14:18
14 жовтня 2020 року - 13:21
14 жовтня 2020 року - 11:47
14 жовтня 2020 року - 11:09
14 жовтня 2020 року - 13:21
Президент України Володимир Зеленський перебуває з робочою поїздкою у Донецькій області.
Глава держави відвідає військовослужбовців на передовій і вручить їм державні нагороди.