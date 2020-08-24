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Президент Володимир Зеленський закликав світову спільноту до всебічного партнерства з Україною
Президент Володимир Зеленський закликав світову спільноту до всебічного партнерства з Україною

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Президент розпочав робочу поїздку на Полтавщину

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Вручення Президентом України Володимиром Зеленським державних нагород та присвоєння військових та спеціальних звань

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Президент розпочав робочу поїздку на Полтавщину

1 вересня 2020 року - 11:41

Президент України Володимир Зеленський розпочав робочу поїздку до Полтавської області.

Глава держави огляне відремонтовану будівлю аеропорту міста Полтави та ознайомиться з проектом реконструкції злітної смуги Полтавського обласного комунального підприємства «Аеропорт-Полтава».

Також Президент ознайомиться з перебігом робіт на об’єктах, які зводяться у межах Національної програми «Велике будівництво».

Володимир Зеленський візьме участь у представленні проекту Стратегії розвитку Полтавщини на період до 2027 року.

Крім того, Глава держави ознайомиться з можливостями розвитку туристичного потенціалу області та проектами, які запропоновані для реалізації в межах ініціативи «25 магнітів».

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