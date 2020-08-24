Президент розпочав робочу поїздку на Полтавщину

Президент України Володимир Зеленський розпочав робочу поїздку до Полтавської області.

Глава держави огляне відремонтовану будівлю аеропорту міста Полтави та ознайомиться з проектом реконструкції злітної смуги Полтавського обласного комунального підприємства «Аеропорт-Полтава».

Також Президент ознайомиться з перебігом робіт на об’єктах, які зводяться у межах Національної програми «Велике будівництво».

Володимир Зеленський візьме участь у представленні проекту Стратегії розвитку Полтавщини на період до 2027 року.

Крім того, Глава держави ознайомиться з можливостями розвитку туристичного потенціалу області та проектами, які запропоновані для реалізації в межах ініціативи «25 магнітів».