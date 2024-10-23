Президент: Саме із захоплення Криму почався напад Росії на систему міжнародного права

Статут ООН базується на повазі всіх держав до суверенітету, територіальної цілісності та права визначати своє майбутнє, а не на тому, що хтось може вирішити спалити життя сусіднього народу чи депортувати його. Про це Президент України Володимир Зеленський заявив під час виступу на парламентському саміті Кримської платформи.

«І зараз, коли деякі лідери держав зібралися на путінському саміті в Казані й коли фактично повз цей їхній саміт можуть переміщувати військових із Північної Кореї ближче до фронту в Україні під акомпанемент слів про нібито “недопущення напруги”, ми все одно знаємо: переможе не злочинець, не той, хто руйнує й депортує, а той, хто об’єднує народи на основі фундаментальних людських цінностей і Статуту ООН”, – сказав Глава держави.

Володимир Зеленський представив План перемоги та закликав адвокатувати його у своїх країнах та в розмовах із партнерами. За його словами, реалізація Плану дасть змогу примусити Росію до участі в Саміті миру та побачити повністю відновлену дієвість цілей і принципів Статуту Організації Об’єднаних Націй.

«Сьогодні, у Міжнародний день ООН, особливо потрібно про це сказати. Сказати тоді, коли мету, заради якої створена ООН, захищають не Радбез ООН і навіть не функціонери ООН, а ось такі формати співпраці, як Кримська платформа чи як Саміт миру. І дуже хотілося б нагадати міжнародній бюрократії та політичним лідерам, що сьогодні День ООН в усьому світі, а не десь у Казані», – наголосив Президент.

Цей парламентський саміт Кримської платформи, який відбувся у столиці Латвії Ризі, – уже третій. На ньому онлайн та офлайн були присутні понад 70 делегацій з усього світу. Перший парламентський саміт Кримської платформи відбувся 2022 року в Загребі (Хорватія), другий – торік у Празі (Чехія).