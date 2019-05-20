Президент скликає РНБО, щоб обговорити проблеми вугільної галузі

Рада національної безпеки та оборони України розгляне проблеми у вугільній галузі. Про це Президент України Володимир Зеленський повідомив 29 травня, під час брифінгу на Львівщині. Там у Сокальському районі на шахті «Лісова» внаслідок аварії загинуло двоє гірників.

«Сталося велике горе – ми втратили двох людей. Ми сьогодні також почули про проблеми щодо умов праці шахтарів, умов безпеки. Розуміємо, що дуже складне питання. Тому скликаємо РНБО», – сказав Глава держави після відвідання шахти.

Орієнтовно засідання може відбутися у п’ятницю, 31 травня.

Президент також підкреслив, що сім’ї шахтарів, які загинули минулої ночі, одержать підтримку від держави.

«Вже прийнято рішення виділити по 100 тисяч гривень», – повідомив він.

Крім того, Володимир Зеленський наголосив, що особисто допоможе родинам загиблих у вирішенні житлового питання.

Нагадаємо, під час відвідання шахти Глава держави висловив співчуття родинам загиблих гірників і поспілкувався з робітниками, які поскаржилися на затримку з виплатою зарплати.