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Президент скликає РНБО, щоб обговорити проблеми вугільної галузі

29 травня 2019 року - 20:22

Президент скликає РНБО, щоб обговорити проблеми вугільної галузі

Рада національної безпеки та оборони України розгляне проблеми у вугільній галузі. Про це Президент України Володимир Зеленський повідомив 29 травня, під час брифінгу на Львівщині. Там у Сокальському районі на шахті «Лісова» внаслідок аварії загинуло двоє гірників.

«Сталося велике горе – ми втратили двох людей. Ми сьогодні також почули про проблеми щодо умов праці шахтарів, умов безпеки. Розуміємо, що дуже складне питання. Тому скликаємо РНБО», – сказав Глава держави після відвідання шахти.

Орієнтовно засідання може відбутися у п’ятницю, 31 травня.

Президент також підкреслив, що сім’ї шахтарів, які загинули минулої ночі, одержать підтримку від держави.

«Вже прийнято рішення виділити по 100 тисяч гривень», – повідомив він.

Крім того, Володимир Зеленський наголосив, що особисто допоможе родинам загиблих у вирішенні житлового питання.

Нагадаємо, під час відвідання шахти Глава держави висловив співчуття родинам загиблих гірників і поспілкувався з робітниками, які поскаржилися на затримку з виплатою зарплати.

 

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Президент України відвідав шахту «Лісова» у Сокальському районі Львівської області

29 травня 2019 року - 19:54
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