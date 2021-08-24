Президент: Сьогодні українській воєнній розвідці весь світ аплодує стоячи

Президент України Володимир Зеленський взяв участь в урочистостях з нагоди 29-ї річниці воєнної розвідки України та привітав розвідників з професійним святом.

Глава держави зауважив, що і в мирний час, і особливо в роки російської агресії саме воєнні розвідники відіграють ключову роль у захисті національних інтересів і державної безпеки. Вони залишаються непоміченими для супротивника, але Українська держава завжди бачить, відзначає та цінує їх.

«З вами ми завжди бачимо, з вами ми завжди чуємо. Ми знаємо й діємо. З вами ми завжди здатні запобігти загрозам і здолати будь-які виклики. З вами ми завжди на кілька кроків попереду. І тому попереду на нас із вами чекає тільки перемога», – наголосив Президент.

За словами Володимира Зеленського, багато успішних операцій нашої воєнної розвідки залишаються невідомими широкому загалу, але цьогоріч увесь світ дізнався про високий рівень підготовки, майстерності та мужності наших розвідників після блискучого порятунку українців та громадян інших держав з Кабула. Завдяки продуманим та рішучим діям української розвідки, а також навичкам екіпажів транспортної авіації Повітряних сил ЗСУ було евакуйовано майже 700 осіб.

«Це унікальна, зразкова й блискуча операція. Сьогодні українській воєнній розвідці весь світ аплодує стоячи», – сказав Глава держави.

Президент наголосив, що в цій ситуації українські розвідники показали, у кого на нашій планеті найбільші серця.

«Для того щоб знайти та евакуювати людей, які фактично потрапили в пастку, спецпризначенці Головного управління розвідки Міністерства оборони України вийшли за межі контрольованої території аеропорту і в максимально небезпечній обстановці знаходили, забирали й рятували людей. Вони зробили те, на що не наважилась жодна інша евакуаційна місія жодної іншої країни», – зазначив він.

Володимир Зеленський зауважив, що спільні дії влади, зусилля й активна позиція Комітету з питань розвідки щодня посилюють спроможності всіх українських розвідників. За словами Глави держави, вагомим кроком для вдосконалення системи воєнної розвідки є ухвалення Закону «Про розвідку». Також особливу важливість має Стратегія воєнної безпеки України.

«Це перший за історію незалежності України стратегічний документ оборонного планування», – констатував Президент.

Також Володимир Зеленський наголосив, що ухвалена Національна розвідувальна програма на 2021-2025 роки має на меті розвиток і зміцнення розвідувальних спроможностей нашої держави.

«Ми маємо бачити ще краще, чути ще більше. Маємо дізнаватися все першими й до останньої літери. Маємо працювати 24/7. Викладатись не на 100, а на 200 відсотків. Бути не на один, а на десять кроків попереду», – зазначив Глава держави.

Президент додав, що українська воєнна розвідка прагне бути розвідкою майбутнього – високопрофесійною, високотехнологічною, високоточною.

«Для досягнення цієї мети були запроваджені передові методи збору, обробки, аналізу та передачі інформації, новітні підходи у відборі та підготовці кадрів, сучасні види озброєння й техніка нового покоління», – наголосив Глава держави.

За словами Володимира Зеленського, крім цього, посилено оперативні та агентурні спроможності, а також потенціал радіоелектронної, повітряної та космічної розвідки.

«Держава робить і надалі робитиме все, щоб наша воєнна розвідка зміцнювалась щодня», – зауважив Президент.

«Ваша інформація – надважлива. Ціна вашої помилки – надвисока. Саме тому ваша робота – надскладна. Але впевнений і знаю, що ваша сила – надпотужна. І мудрість – надглибока. А отже, ваша доля – панувати над зірками», – наголосив Володимир Зеленський, ще раз вітаючи розвідників з професійним святом.

Присутні вшанували пам’ять полеглих військових розвідників хвилиною мовчання.

Президент вручив розвідникам державні нагороди та присвоїв вищі офіцерські звання.

Також Глава держави оглянув зразки зброї та засоби розвідки, які перебувають на озброєнні у структурних підрозділах Головного управління розвідки Міністерства оборони.