Президент та перша леді України взяли участь в урочистому запуску аудіогіда українською у віденському Музеї історії мистецтв

Під час офіційного візиту до Австрії Президент та перша леді України Володимир та Олена Зеленські взяли участь в урочистій презентації україномовного аудіогіда в Музеї історії мистецтв у Відні. На урочистій події також була присутня перша леді Австрії Доріс Шмідауер.

Аудіогід українською для віденського Музею історії мистецтв було створено в межах ініціативи Олени Зеленської з поширення української мови у світі, зокрема – в найбільш знакових культурних та історичних місцях. Це вже другий україномовний аудіогід, впроваджений в австрійських музеях у межах проекту дружини Президента України – на початку червня 2020 року українською також «заговорила» віденська галерея Альбертіна.

«Віденський Музей історії мистецтв – один з найбільших світових храмів мистецтв. Щороку його відвідують мільйони туристів, серед яких – тисячі українських туристів. Я дуже радий, що вперше українська мова звучатиме в цьому музеї. І впевнений, що це збільшить цікавість українців до світового мистецтва. Хоча багато українців знають і англійську», – наголосив Президент Володимир Зеленський.

«Для мене сьогодні свято, тому що це – ще одна перлина культурної спадщини у нашому намисті українських аудіогідів. Я завжди тішуся, коли бачу, що відвідувачі музеїв світу можуть прослухати екскурсію рідною українською мовою. І сьогодні такий величний музей – віденський Музей історії мистецтв – також відкрив двері для українських відвідувачів. Дехто може сказати, що під час пандемії українці не мають змоги подорожувати, і навіщо було робити це зараз. Я відповім: такі часи треба використовувати для підготовки «домашніх завдань». Ми разом з керівництвом музею, разом з нашим посольством використали період карантину для того, щоб підготувати цей аудіогід, і щоб, коли пандемія нарешті закінчиться, українці змогли відкрити для себе віденський Музей історії мистецтв рідною мовою», – сказала перша леді України Олена Зеленська.

«Ще хочу сказати, що ми робимо це не тільки для українських туристів. Ми не забуваємо й про тих українців, які постійно або тимчасово живуть в інших країнах. Тому ми мріємо, щоб такі аудіогіди були не тільки у Відні, а ще в Італії, Іспанії, Америці, в Канаді – всюди, де живуть українці, які хочуть долучатися до світового мистецтва саме українською мовою. Дуже дякую директорату Музею, дякую нашому посольству в Австрії – ви зробили велику роботу! Дякую пані Доріс Шмідауер – першій леді – за її підтримку й за те, що сьогодні, у цей важливий для нас день, вона з нами. Дякую, Володимире, що підтримуєш мене у цьому прагненні. Дякую перекладачам, акторам запису – всім, хто долучився до цього проекту», – додала дружина Президента.

Українська мова стала десятою, ювілейною в системі аудіогідів музею. Переклад аудіоекскурсії українською здійснив львівський перекладач Юрій Дуркот, озвучування – актори Національного театру імені Марії Заньковецької.

Це – четвертий аудіогід українською, створений у межах ініціативи Олени Зеленської, два з яких, до речі, впроваджено саме в австрійських музеях. Окрім віденського Музею історії мистецтв, україномовні аудіогіди вже є у галереї Альбертіна (теж у Відні), у Національному музеї килима в місті Баку та в Латвійському національному художньому музеї у Ризі.

«Я підтримую цю ініціативу моєї дружини. Вона зі своєю командою займається впровадженням цього проекту в усіх великих музеях світу. Ми віримо в те, що завдяки цій роботі у найвідоміших музеях будуть відкриті україномовні аудіогіди. Ми зможемо насолоджуватися мистецтвом – ось як тут, в Австрії – українською мовою. Також я хочу подякувати всім, хто доклав зусиль, щоб наша українська мова мандрувала світом», – наголосив Володимир Зеленський.

Музей історії мистецтв, відкритий 17 жовтня 1889 року, – найбільший серед художніх музеїв Австрії. Належить до числа найбільших музеїв світу, у його зібраннях зберігаються прославлені шедеври західноєвропейського мистецтва. До складу Музею входять: колекція Єгипту та Близького Сходу, колекція грецьких та римських старожитностей, картинна галерея, кунсткамера, нумізматичний кабінет і наукова бібліотека.

У Музеї зібрана унікальна колекція полотен старих майстрів Нідерландів, яка має світове значення. У ній представлені твори усіх значних митців Нідерландів XV-XVI століть: Яна ван Ейка, Рогіра ван дер Вейдена, Гертгена тот Сінт Янса, Босха, Мабюза та інших. Також віденський Музей історії мистецтв володіє найбільшою у світі колекцією творів Пітера Брейгеля Старшого.

У 2019 році Музей історії мистецтв у Відні відвідало понад 1,75 мільйона осіб.